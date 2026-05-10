अखिलेश यादव के खिलाफ पोस्टरों पर बवाल, सपा नेताओं ने फाड़े विवादित होर्डिंग

सपा नेता शौकत अली ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यह केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सम्मान को ठेस पहुंचाने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि हम अपने नेता अखिलेश यादव के सम्मान के साथ किसी भी प्रकार की अभद्रता बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह सब सुनियोजित तरीके से कराया जा रहा है ताकि राजनीतिक माहौल खराब किया जा सके।”शौकत अली ने यह भी कहा कि यदि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा हुईं तो समाजवादी पार्टी सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेगी।