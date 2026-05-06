कब होगा BJP मंत्रिमंडल विस्तार; किन मंत्रियों की कुर्सी पर संकट और किन पर पार्टी का फोकस? कौन से नाम चल रहे आगे

कृष्णा पासवान फतेहपुर से तीन बार की विधायक महिला और दलित (पासी) कोटा संतुलित करने के लिए, पासी वोट बैंक को साधने की कोशिश

आशा मौर्य महमूदाबाद की विधायक ओबीसी (मौर्य) प्रतिनिधित्व बढ़ाने और सामाजिक संतुलन साधने के लिए

सुरेंद्र दिलेर खैर (अलीगढ़) सुरक्षित सीट के विधायक वाल्मीकि समाज का प्रतिनिधित्व, अनूप प्रधान के लोकसभा जाने के बाद खाली जगह भरने के लिए

भूपेंद्र सिंह चौधरी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संगठनात्मक अनुभव और मजबूत ओबीसी नेतृत्व के चलते लगभग तय माना जा रहा नाम

हंसराज विश्वकर्मा वाराणसी क्षेत्र से ओबीसी (विश्वकर्मा) समाज को साधने और पीएम के संसदीय क्षेत्र से जुड़ाव

महेंद्र सिंह पूर्व मंत्री क्षत्रिय कोटे को मजबूत करने और अनुभव का लाभ लेने के लिए

संतोष सिंह राजनीतिक दावेदार क्षत्रिय प्रतिनिधित्व बढ़ाने की रणनीति

मनोज पांडेय रायबरेली (पूर्व सपा, अब भाजपा) कांग्रेस गढ़ में पकड़ मजबूत करना, सपा छोड़ भाजपा में आने का राजनीतिक लाभ