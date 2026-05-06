Lucknow Crime: बिजनौर में मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला से लूट का खुलासा: किन्नर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

सीसीटीवी फुटेज से मिली सफलता, लूटा गया मंगलसूत्र और कार बरामद (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Morning Walk Robbery Solved: बिजनौर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। इस मामले में किन्नर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र, कान की बालियां और घटना में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।
घटना सोमवार सुबह करीब 6 बजे की है, जब आनंद विहार कॉलोनी निवासी विभा यादव रोज की तरह मॉर्निंग वॉक पर निकली थीं। सैर के बाद जब वह अपने घर लौट रही थीं, तभी जायसवाल बर्तन भंडार के पास अचानक एक वैगनआर कार उनके पास आकर रुकी। कार से किन्नर वेश में उतरी एक महिला ने उनसे बातचीत शुरू कर दी। शुरुआत में उसने सामान्य बातचीत करते हुए शादी और पारिवारिक विषयों पर सवाल पूछे, जिससे पीड़िता को किसी तरह का संदेह नहीं हुआ।
बातचीत के दौरान आरोपी ने अचानक विभा यादव से 100 रुपये की मांग की। जब उन्होंने पैसे न होने की बात कही, तो आरोपी ने अचानक झपट्टा मारते हुए उनके गले से मंगलसूत्र और कानों की बालियां छीन लीं। वारदात इतनी तेजी से हुई कि पीड़िता संभल भी नहीं पाईं। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी तुरंत कार में बैठ गए, जहां पहले से मौजूद उनके साथी इंतजार कर रहे थे। इसके बाद सभी मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया। सुबह-सुबह हुई इस वारदात ने लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। खासकर मॉर्निंग वॉक पर जाने वाली महिलाओं में भय का माहौल देखा गया। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इलाके में पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की।
पीड़िता विभा यादव ने तुरंत बिजनौर थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कार्रवाई शुरू की और अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस उपायुक्त दक्षिणी के निर्देशन में इस मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पुलिस ने इलाके में लगे 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। घंटों की मेहनत के बाद पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जिससे आरोपियों की पहचान संभव हो सकी। सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध वैगनआर कार और आरोपियों की गतिविधियां स्पष्ट रूप से दिखाई दीं।
पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर मंगलवार को बिजनौर स्थित अलीनगर खुर्द अंडरपास के पास घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों के पास से लूटा गया मंगलसूत्र, कान की बालियां और घटना में इस्तेमाल की गई कार बरामद कर ली गई।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लोगों को बातों में उलझाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। किन्नर वेश धारण कर वे आसानी से लोगों का भरोसा जीत लेते थे और मौका मिलते ही वारदात को अंजाम देते थे। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि इस गिरोह ने पहले भी इस तरह की अन्य घटनाओं को अंजाम दिया है या नहीं।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले का त्वरित खुलासा टीमवर्क और तकनीकी जांच के कारण संभव हो सका। उन्होंने कहा कि शहर में अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार निगरानी और गश्त बढ़ाई जा रही है।
इस घटना ने एक बार फिर शहरी क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। खासकर सुबह और शाम के समय जब लोग सैर या व्यायाम के लिए निकलते हैं, तब इस तरह की घटनाएं डर पैदा करती हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए और अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए।
पुलिस ने आम नागरिकों को कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं:
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