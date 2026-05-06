Lucknow Crime: बिजनौर में मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला से लूट का खुलासा: किन्नर गिरोह के तीन सदस्य गिरफ्तार

Morning Walk Robbery Solved: बिजनौर थाना क्षेत्र में सोमवार सुबह मॉर्निंग वॉक से लौट रही महिला के साथ हुई लूट की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर सफल खुलासा कर दिया है। इस मामले में किन्नर गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया मंगलसूत्र, कान की बालियां और घटना में इस्तेमाल की गई वैगनआर कार भी बरामद कर ली है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है।