Lucknow Airport पर बड़ी कार्रवाई: बैंकॉक से आए यात्री के पास से 12 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद

डीआरआई को पहले से ही इस तस्करी की सूचना मिली थी, जिसके आधार पर एयर एशिया की फ्लाइट से लखनऊ पहुंचे एक यात्री को चिन्हित किया गया। जैसे ही विमान लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा, टीम ने संदिग्ध को हिरासत में लेकर गहन जांच शुरू कर दी। अधिकारियों ने बताया कि यात्री की गतिविधियां संदिग्ध लग रही थीं, जिसके चलते उसके सामान की विशेष जांच की गई। तलाशी के दौरान उसके बैग से करीब 12 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद हुई।