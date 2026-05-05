Lucknow Robbery में बड़ी कार्रवाई: 75 लाख की वारदात का मास्टरमाइंड गैंग पकड़ाया, 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

पुलिस ने 10 अप्रैल को कठौता झील के पास से इस मामले में शामिल पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से करीब 45 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की गई थी। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की स्कार्पियो भी पुलिस ने कब्जे में ले ली थी। गिरफ्तार आरोपियों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले युवक शामिल थे, जिनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलीं।