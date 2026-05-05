Lucknow Robbery में बड़ी कार्रवाई: 75 लाख की वारदात का मास्टरमाइंड गैंग पकड़ाया, 50 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

क्राइम ब्रांच और विभूतिखंड पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, फरार आरोपी सलमान दबोचा गया (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
Lucknow Robbery Case: राजधानी लखनऊ में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। विभूतिखंड क्षेत्र में हुए 75 लाख रुपये की लूटकांड के मामले में फरार चल रहे 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश सलमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच और विभूतिखंड पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई, जिसने लंबे समय से फरार इस आरोपी को धर दबोचा।
यह पूरा मामला चार अप्रैल का है, जब विभूतिखंड स्थित सैवी ग्रैंड होटल के पास दिनदहाड़े एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। गुजरात निवासी निकुल सिंह जडेजा, जो एक निजी कंपनी में कलेक्शन एजेंट के रूप में कार्यरत हैं, उस दिन कंपनी के लिए पैसे का कलेक्शन कर अपने कार्यालय लौट रहे थे।
जैसे ही वह होटल सैवी ग्रैंड के बाहर पहुंचे, स्कार्पियो सवार बदमाशों ने उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से वह सड़क पर गिर पड़े, जिसके बाद बदमाशों ने उनके साथ मारपीट की और रुपये से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए।
घटना के बाद पीड़ित ने थाने में 25 लाख रुपये की लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में जांच के दौरान सामने आया कि कुल रकम लगभग 75 लाख रुपये थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मामले को और गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी।
घटना के बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। होटल और आसपास के मार्गों की फुटेज से आरोपियों की गतिविधियां सामने आईं। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने आगे की कार्रवाई की।
पुलिस ने 10 अप्रैल को कठौता झील के पास से इस मामले में शामिल पांच बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से करीब 45 लाख रुपये की नकदी भी बरामद की गई थी। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई बिना नंबर की स्कार्पियो भी पुलिस ने कब्जे में ले ली थी। गिरफ्तार आरोपियों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले युवक शामिल थे, जिनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिलीं।
इस लूटकांड में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। इसी क्रम में 25 अप्रैल को एक अन्य आरोपी सुमित गुप्ता को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2.10 लाख रुपये बरामद किए गए।
पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती मुख्य फरार आरोपियों को पकड़ना था। इसी कड़ी में मंगलवार को पुलिस ने हनीमैन चौराहे के पास रेलवे लाइन की ओर जाने वाले रास्ते से 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश सलमान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से 80 हजार रुपये नकद बरामद किए गए। पुलिस को लंबे समय से उसकी तलाश थी और उसकी गिरफ्तारी को बड़ी सफलता माना जा रहा है।
पूछताछ में आरोपी सलमान ने खुलासा किया कि इस लूट कांड की योजना पहले से बनाई गई थी। गिरोह के सदस्यों ने मिलकर रेकी की थी और कलेक्शन एजेंट की गतिविधियों पर नजर रखी थी। जैसे ही उन्हें सही मौका मिला, उन्होंने वारदात को अंजाम दे दिया। इस पूरी घटना में एक अंदरूनी व्यक्ति की भूमिका भी सामने आई है।
जांच में यह भी सामने आया है कि होटल सैवी ग्रैंड से जुड़ा एक ड्राइवर इस पूरी साजिश का मुख्य सूत्रधार था। उसी ने कलेक्शन की जानकारी आरोपियों तक पहुंचाई और पूरी योजना तैयार करवाई। यह खुलासा मामले को और गंभीर बनाता है, क्योंकि इसमें अंदरूनी मिलीभगत की पुष्टि होती है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, इस पूरे मामले का खुलासा तकनीकी जांच, सीसीटीवी फुटेज और लगातार की गई छापेमारी के चलते संभव हो पाया है। क्राइम ब्रांच और स्थानीय पुलिस की टीमवर्क ने इस जटिल मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाई।
हालांकि पुलिस ने इस मामले में कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अभी भी कुछ आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है और उम्मीद है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
दिनदहाड़े हुई इस बड़ी लूट की घटना ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी से लोगों में भरोसा जरूर बढ़ा है।
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