12 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ पहुंच रहे BJP के वरिष्ठ नेता; हाई लेवल मीटिंग की तैयारी! मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठन में फेरबदल पर हो सकती है चर्चा

UP BJP Cabinet Expansion Update: बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Apr 12, 2026

vinod tawde arrives in lucknow likely to discuss expansion of bjp cabinet up

बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हो सकती है हाई लेवल मीटिंग। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

UP BJP Cabinet Expansion Update: उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में नई टीम के गठन को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े (Vinod Tawde) रविवार दोपहर लखनऊ पहुंचे। पार्टी कार्यालय में उन्होंने कई वरिष्ठ नेताओं से अलग-अलग मुलाकात कर संगठनात्मक बदलाव और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर चर्चा की।

डिप्टी CM और महिला नेताओं से अहम बातचीत

लखनऊ प्रवास के दौरान विनोद तावड़े ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की। इसके अलावा उन्होंने कैबिनेट मंत्री (Baby Rani Maurya) राज्यमंत्री रजनी तिवारी (Rajni Tiwari) और महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान (Babita Chauhan) से भी बातचीत की। इन बैठकों में संगठन और सरकार से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।

पूर्व प्रदेश अध्यक्षों और वरिष्ठ नेताओं से भी मंथन

तावड़े ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सूर्य प्रताप शाही (Surya Pratap Shahi) से भी मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश पदाधिकारियों की नियुक्ति और विभिन्न राजनीतिक पदों पर संभावित बदलावों को लेकर विचार-विमर्श किया गया। साथ ही डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ( Keshav Prasad Maurya) से भी उनकी मुलाकात प्रस्तावित है।

फीडबैक के आधार पर बनेगी नई टीम

सूत्रों के अनुसार, विनोद तावड़े सोमवार को भी लखनऊ में रुककर कार्यकर्ताओं और विधायकों से जमीनी फीडबैक लेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर यूपी भाजपा की नई टीम और राजनीतिक नियुक्तियों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।

पंकज चौधरी की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात

इस बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) रविवार को दिल्ली पहुंचे और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) से मुलाकात की। इस बैठक में प्रदेश संगठन के गठन, राजनीतिक नियुक्तियों और संभावित मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। इससे पहले पंकज चौधरी ने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) से भी मुलाकात की थी।

ब्रजेश पाठक का बयान—संगठनात्मक प्रक्रिया सामान्य

इस पूरे घटनाक्रम पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि भाजपा में संगठनात्मक प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और यह कोई नई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार सभी कार्य किए जाते हैं।

तीन साल बाद बड़े बदलाव की तैयारी

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, राष्ट्रीय स्तर पर नए नेतृत्व के गठन के बाद अब राज्यों में भी संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की रणनीति पर काम हो रहा है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश में करीब तीन साल बाद संगठनात्मक बदलाव की तैयारी की जा रही है।

नए चेहरों को मिल सकता है मौका

सूत्रों का कहना है कि नई टीम में लंबे समय से पदों पर बने कुछ पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। प्रदेश संगठन के गठन को लेकर पंकज चौधरी और धर्मपाल सिंह (Dharampal Singh) पहले ही दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं से चर्चा कर चुके हैं।

क्षेत्रीय और जातीय संतुलन पर फोकस

नई टीम के गठन में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन साधने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्वांचल क्षेत्र का प्रभाव पहले से अधिक होने के चलते अब पश्चिमी यूपी, अवध, बुंदेलखंड और काशी क्षेत्र को संगठन में ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। यह बदलाव आगामी चुनावी रणनीति को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

‘एक दिन में 4 से 5 लोगों के साथ सोना पड़ता था, बहुत पीड़ा होती थी’, कक्षा 9वीं की दुष्कर्म पीड़िता बोली, पग-पग हुआ फरेब
गोरखपुर
gorakhpur class 9th student raped victim says she had to sleep with four to five men day crime news up

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अमित शाह

cm yogi

political

political news

politics

up news

UP News Hindi

UP Politics

उत्तर प्रदेश विधानसभा

uttar pradesh news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

12 Apr 2026 07:25 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ पहुंच रहे BJP के वरिष्ठ नेता; हाई लेवल मीटिंग की तैयारी! मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठन में फेरबदल पर हो सकती है चर्चा

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘तृणमूल के शासन में हुआ बहुत तांडव ’, CM योगी बोले- वामपंथी गुंडों का उपचार सिर्फ BJP सरकार के पास

cm yogi adityanath said only bjp government has solution to trinamool and leftist goons
लखनऊ

‘टीएमसी-वाम गुंडों का इलाज सिर्फ भाजपा के पास, बस मौका दें’, बंगाल में गरजे योगी

CM Yogi
लखनऊ

उत्तर प्रदेश नर्सिंग एडमिशन 2026: आवेदन शुरू, जानें योग्यता, परीक्षा तिथि और पूरी प्रक्रिया

उत्तर प्रदेश में नर्सिंग कोर्स में दाखिला शुरू, 20 मई तक करें आवेदन (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी में 1086 जजों का तबादला, न्यायिक व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

उत्तर प्रदेश में 1086 न्यायिक अधिकारियों का तबादला, न्याय व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ

तेज हवाओं के साथ बढ़ी गर्मी, एक हफ्ते में 40 डिग्री पार का अनुमान

लखनऊ में बढ़ी गर्मी, तेज हवाओं के बीच जल्द 40 डिग्री पार करेगा पारा (फोटो सोर्स : भाषा WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.