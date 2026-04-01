लखनऊ पहुंच रहे BJP के वरिष्ठ नेता; हाई लेवल मीटिंग की तैयारी! मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर संगठन में फेरबदल पर हो सकती है चर्चा

सूत्रों के अनुसार, विनोद तावड़े सोमवार को भी लखनऊ में रुककर कार्यकर्ताओं और विधायकों से जमीनी फीडबैक लेंगे। बताया जा रहा है कि इस दौरान हाई लेवल मीटिंग हो सकती है। इसके बाद वह अपनी रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर यूपी भाजपा की नई टीम और राजनीतिक नियुक्तियों पर अंतिम मुहर लगाई जाएगी।