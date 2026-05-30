अखिलेश यादव ने कहा बेकार तो डिप्टी सीएम ने किया पलटवार, बोले- अगर मिर्ची लगी है, तो मैं क्या करूं?

नरेंद्र कश्यप और ब्रजेश पाठक के बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि “जो स्वास्थ्य मंत्री के रूप में साबित हो गए बेकार, अब वो बन गए पत्रकार।” अखिलेश ने आगे लिखा कि प्रदेश की जनता गर्मी, बीमारी और बिजली संकट से परेशान है, जबकि भाजपा सरकार के मंत्री “इंटरव्यू-इंटरव्यू” खेल रहे हैं। उन्होंने ब्रजेश पाठक को सरकार और संगठन दोनों में “नाकाम” बताते हुए तंज कसा कि अब समय बिताने के लिए पत्रकारिता कर रहे हैं। अखिलेश के इस बयान ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। भाजपा और सपा समर्थकों के बीच सोशल मीडिया पर तीखी बहस शुरू हो गई।