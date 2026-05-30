पहली बार कब मिले थे अपर्णा और प्रतीक यादव, खुद अपर्णा यादव ने शेयर की थी स्टोरी

प्रतीक यादव की शादी 4 दिसंबर 2011 को इटावा के सैफई में भव्य रूप से हुई थी। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। अपर्णा ने एक वीडियो में बताया कि उनकी और प्रतीक की पहली मुलाकात प्रतीक यादव की मां साधना गुप्ता के जन्मदिन पर हुई थी। अपर्णा यादव आगे कहती हैं कि उस समय वह बहुत छोटी थीं। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का दौर चला। अपर्णा से जब सवाल किया गया कि क्या वह जानती थीं कि प्रतीक यादव मुलायम सिंह के बेटे हैं। तो इस पर वह कहती हैं कि नहीं उन्हें यह कुछ पता नहीं था। उस समय वह काफी छोटी थी।