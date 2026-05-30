भाजपा संगठन फेरबदल अपडेट; अब तक क्यों नहीं हो सका यूपी BJP संगठन में बदलाव? ‘दिल्ली दरबार’ में किन चेहरों पर अटका फैसला

BJP Organizational Reshuffle Update in UP:उत्तर प्रदेश भाजपा की नई प्रदेश कार्यकारिणी को लेकर कार्यकर्ताओं और नेताओं का इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ है। संगठन की नई टीम का खाका लगभग तैयार माना जा रहा है, लेकिन अंतिम मंजूरी अभी बाकी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार अधिकांश नामों पर सहमति बन चुकी है, मगर कुछ हाई-प्रोफाइल और वीवीआईपी मामलों पर फैसला शीर्ष नेतृत्व के स्तर पर होना है। यही वजह है कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी और प्रदेश महामंत्री (संगठन) धर्मपाल सिंह अभी भी दिल्ली में डटे हुए हैं।