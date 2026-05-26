बड़ी खबर: कब तक होगा भाजपा संगठन में फेरबदल? BJP में बदलाव को लेकर बढ़ी हलचल! क्या है नया अपडेट

BJP Organization Reshuffle Update: उत्तर प्रदेशभाजपा संगठन की नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन को लेकर चल रही कवायद एक बार फिर टल गई है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह लगातार तीन दिनों तक दिल्ली में डेरा डाले रहे, लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो सका। अब संगठन में नई नियुक्तियों का इंतजार कर रहे नेताओं और कार्यकर्ताओं को कुछ दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि संगठनात्मक फेरबदल महीने के आखिर तक किए जाने की संभावना है।