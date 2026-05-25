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संभल में आज डिप्टी सीएम का दौरा: राफेल मॉडल का लोकार्पण, विकास योजनाओं की समीक्षा और भाजपा बैठक

Sambhal News: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक आज संभल दौरे पर रहेंगे, जहां वह जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, यमघट तीर्थ के निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे और सिंदूर वाटिका में राफेल लड़ाकू विमान मॉडल सहित कई स्कल्पचरों का लोकार्पण करेंगे।

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सम्भल

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Mohd Danish

May 25, 2026

deputy cm brijesh pathak sambhal visit today

संभल में आज डिप्टी सीएम का दौरा

Brijesh Pathak Sambhal Visit: उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक का आज संभल दौरा प्रशासन और स्थानीय निकायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका परिषद पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं। सरकारी कार्यक्रमों की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए अधिकारियों ने देर रात तक निरीक्षण किया। यह दौरा विकास कार्यों की समीक्षा के साथ-साथ राजनीतिक और जनसंपर्क गतिविधियों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

जिला अस्पताल में मरीजों से करेंगे संवाद

अपने कार्यक्रम के तहत उपमुख्यमंत्री सबसे पहले जिला संयुक्त चिकित्सालय पहुंचेंगे, जहां वह अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। इस दौरान वह मरीजों से सीधे बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति को समझने का प्रयास करेंगे। अस्पताल परिसर में तैयार की गई नई कैंटीन का उद्घाटन भी उनके हाथों कराया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और मरीजों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर विभागीय अधिकारियों को पहले ही आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। अस्पताल प्रशासन ने साफ-सफाई, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर विशेष इंतजाम किए हैं।

यमघट तीर्थ के निर्माण कार्य का करेंगे निरीक्षण

डिप्टी सीएम का अगला पड़ाव संभल की कल्कि नगरी स्थित ऐतिहासिक यमघट तीर्थ होगा। यह तीर्थ धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बताया जा रहा है कि यह क्षेत्र 68 तीर्थों और 19 कूपों में से एक प्रमुख स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। नगर पालिका परिषद द्वारा यहां सौंदर्यीकरण और आधारभूत सुविधाओं पर तेजी से काम कराया जा रहा है। उपमुख्यमंत्री निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण कर अधिकारियों से रिपोर्ट लेंगे।

118 लाख की परियोजना अंतिम चरण में

पालिका निर्माण विभाग के जेई अमन वर्मा के अनुसार यमघट तीर्थ का निर्माण लगभग 118.35 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष काम अगले 15 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इंटरलॉकिंग, रेलिंग और मंदिर निर्माण का अधिकांश हिस्सा तैयार हो चुका है। कुंड का निर्माण भी लगभग पूर्ण है और अब केवल मुख्य गेट की फिनिशिंग शेष बची है। इसके अलावा परिसर में लाइटिंग, बैठने के लिए बेंच और हरियाली विकसित करने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा।

सिंदूर वाटिका में राफेल मॉडल बनेगा आकर्षण का केंद्र

डिप्टी सीएम संभल के लाड़म सराय मोहल्ले स्थित सिंदूर वाटिका की पहली वर्षगांठ समारोह में भी शामिल होंगे। यहां नगर पालिका परिषद की ओर से शौर्य, स्वच्छता और देशभक्ति की थीम पर कई विशेष स्कल्पचर तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण राफेल लड़ाकू विमान का मॉडल और भारत के नक्शे की विशाल कलाकृति मानी जा रही है। इसके साथ ही वेस्ट मटेरियल से बनाई गई कई रचनात्मक संरचनाएं भी प्रदर्शित की जाएंगी।

विकास कार्यों की समीक्षा बैठक भी होगी अहम

उपमुख्यमंत्री तहसील सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इस दौरान विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं, निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा होगी। अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए जा सकते हैं। बैठक में स्वास्थ्य, नगर विकास, लोक निर्माण, शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे।

भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संगठनात्मक चर्चा

प्रशासनिक कार्यक्रमों के बाद उपमुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पहुंचेंगे, जहां वह पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और क्षेत्रीय राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। पार्टी कार्यकर्ताओं में भी डिप्टी सीएम के दौरे को लेकर उत्साह का माहौल है।

अमरोहा से संभल और फिर मुरादाबाद एयरपोर्ट तक रहेगा कार्यक्रम

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपमुख्यमंत्री अमरोहा से रवाना होकर दोपहर 12 बजे संभल तहसील के विकासखंड असमोली स्थित ग्राम पंचायत सचिवालय पहुंचेंगे। यहां से वह विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद शाम 4:20 बजे मुरादाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। पूरे दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है।

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Published on:

25 May 2026 08:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Sambhal / संभल में आज डिप्टी सीएम का दौरा: राफेल मॉडल का लोकार्पण, विकास योजनाओं की समीक्षा और भाजपा बैठक

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