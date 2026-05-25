संभल में आज डिप्टी सीएम का दौरा: राफेल मॉडल का लोकार्पण, विकास योजनाओं की समीक्षा और भाजपा बैठक

पालिका निर्माण विभाग के जेई अमन वर्मा के अनुसार यमघट तीर्थ का निर्माण लगभग 118.35 लाख रुपये की लागत से कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना का करीब 80 प्रतिशत कार्य पूरा किया जा चुका है, जबकि शेष काम अगले 15 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इंटरलॉकिंग, रेलिंग और मंदिर निर्माण का अधिकांश हिस्सा तैयार हो चुका है। कुंड का निर्माण भी लगभग पूर्ण है और अब केवल मुख्य गेट की फिनिशिंग शेष बची है। इसके अलावा परिसर में लाइटिंग, बैठने के लिए बेंच और हरियाली विकसित करने का कार्य भी जल्द शुरू किया जाएगा।