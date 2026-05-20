संभल में ईंट भट्टे पर बुजुर्ग महिला से गैंगरेप का आरोप: पति को शराब लेने भेजा, लौटे तो खून से लथपथ मिली पत्नी

Elderly Gangrape Case Sambhal:उत्तर प्रदेश के संभल जिले में एक शर्मनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव स्थित ईंट भट्टे पर चौकीदारी करने वाली 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला के साथ कथित गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरोप भट्टा मालिक और उसके दो साथियों पर लगा है। घटना के बाद इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पीड़िता की हालत गंभीर बताई जा रही है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।