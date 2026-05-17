संभल हिंसा मामले में सुनवाई, तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी की दो घंटे तक चली गवाही

मुख्य आरोपी मुल्ला अफरोज के वकील आसिफ अख्तर ने अदालत के बाहर मीडिया से बात करते हुए पुलिस की जांच पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि हिंसा में मारे गए चार युवक पुलिस फायरिंग में मारे गए थे, न कि भीड़ की हिंसा में। वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने शुरुआत में इस तथ्य को एफआईआर में शामिल नहीं किया और बाद में अलग एफआईआर दर्ज कर मामले की दिशा बदलने की कोशिश की।