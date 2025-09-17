संभल के चर्चित CO से ASP बने अनुज चौधरी को यहां मिली नई तैनाती, 44 PPS अफसरों का तबादला

अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होने वाले यूपी पुलिस के पहले ऐसे अफसर हैं, जो एडिशनल एसपी के पद तक पहुंचे हैं। एक महीने पहले ही उन्हें सीओ से एडिशनल एसपी बनाया गया था। संभल हिंसा के दौरान उनकी बहादुरी और बयानबाजी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। हिंसा के दौरान अनुज के पैर में गोली लगी थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान उनका एक बयान, 'साल में होली एक बार आती है, जुमा 52 बार आता है," खूब वायरल हुआ। इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समर्थन जताते हुए कहा था, "पहलवान है, पहलवान की तरह ही बोलेगा।"