संभल के चर्चित CO से ASP बने अनुज चौधरी को यहां मिली नई तैनाती, 44 PPS अफसरों का तबादला

योगी सरकार ने बुधवार शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 44 पीपीएस (प्रांतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों के तबादले कर दिए। अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होने वाले यूपी पुलिस के पहले ऐसे अफसर हैं, जो एडिशनल एसपी के पद तक पहुंचे हैं।

लखनऊ

Avaneesh Kumar Mishra

Sep 17, 2025

अनुज चौधरी को फिरोजाबाद में मिली नई तैनाती, PC- X

लखनऊ : योगी सरकार ने बुधवार शाम बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 44 पीपीएस (प्रांतीय पुलिस सेवा) अधिकारियों के तबादले कर दिए। इनमें 17 सीओ (सर्किल ऑफिसर) को एडिशनल एसपी के पद पर प्रोन्नति दी गई है, जबकि 13 डिप्टी एसपी के तबादले किए गए हैं। इस सूची में संभल हिंसा के दौरान चर्चा में आए पीपीएस अफसर अनुज कुमार चौधरी का नाम भी शामिल है। 2012 बैच के अनुज को फिरोजाबाद में एडिशनल एसपी (ग्रामीण) की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्पोर्ट्स कोटे से बने पहले एडिशनल एसपी

अनुज चौधरी स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती होने वाले यूपी पुलिस के पहले ऐसे अफसर हैं, जो एडिशनल एसपी के पद तक पहुंचे हैं। एक महीने पहले ही उन्हें सीओ से एडिशनल एसपी बनाया गया था। संभल हिंसा के दौरान उनकी बहादुरी और बयानबाजी ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया था। हिंसा के दौरान अनुज के पैर में गोली लगी थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इस दौरान उनका एक बयान, 'साल में होली एक बार आती है, जुमा 52 बार आता है," खूब वायरल हुआ। इस बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समर्थन जताते हुए कहा था, "पहलवान है, पहलवान की तरह ही बोलेगा।"

विवादों में घिरे, फिर मिली क्लीनचिट

संभल हिंसा के बाद अनुज चौधरी विवादों के केंद्र में आ गए थे। उनके खिलाफ शुरू हुई जांच को कुछ ही दिनों में बंद कर दिया गया। हालांकि, पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर की आपत्ति के बाद दोबारा जांच शुरू हुई, लेकिन इसमें भी अनुज को क्लीनचिट दे दी गई। जांच फाइल बंद होने के बाद अब उन्हें फिरोजाबाद में नई जिम्मेदारी दी गई है।

Published on:

17 Sept 2025 08:51 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / संभल के चर्चित CO से ASP बने अनुज चौधरी को यहां मिली नई तैनाती, 44 PPS अफसरों का तबादला

