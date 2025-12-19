Shivpal Yadav Targets BJP:  SIR पर शिवपाल यादव का बड़ा वार, बोले भाजपा का षड्यंत्र सपा सड़क से सदन तक लड़ेगी

Shivpal Yadav Targets BJP UP Winter Session: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (SIR) को लेकर सियासी टकराव और तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक शिवपाल सिंह यादव ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत के दौरान भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा एसआईआर के नाम पर एक बड़ा षड्यंत्र रच रही है, जिसे समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी। शिवपाल यादव का यह बयान उस वक्त सामने आया जब सत्र के पहले दिन सदन में विपक्ष और सरकार के बीच तीखी नोकझोंक के संकेत साफ नजर आने लगे हैं। SIR को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का आरोप लगाता रहा है।

