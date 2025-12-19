यूपी में 2026 बनेगा रोजगार का तूफान! पुलिस से लेकर शिक्षा तक, इन-इन विभागों में मिलेगी सरकारी नौकरियां

CM योगी ने दी 1.5 लाख जॉब्स की सौगात
UP Government Jobs Vacancy 2026 : यूपी के युवाओं के लिए 2026 में रोजगार का तूफान आने वाला है। मुख्यमंत्री योगी ने खुद 2026 में 1.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया। वहीं इसी के साथ योगी सरकार एक नया कीर्तिमान भी अपने नाम करेगी। 1.5 लाख नौकरियां देने के साथ ही योगी सरकार 10 साल के कार्यकाल में 2026 तक 10 लाख रोजगार देने का रिकॉर्ड अपने नाम करेगी। मुख्यमंत्री योगी ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य में हर विभाग से खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी।
सूत्रों के मुताबिक, राज्य के हर एक महत्वपूर्ण विभागों में नौकरी निकाली जाएगी। जानकारों का मानना है कि पुलिस और शिक्षा विभाग में योगी सरकार सबसे ज्यादा रोजगार देगी। पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती सरकार द्वारा निकाली जाएगी। वहीं आवास विकास, बाल विकास, कारागार और राजस्व में भी कई पदों पर नौकरियां मिलेंगी। राजस्व में 20 हजार पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक, योगी सरकार अगले साल जब 1.5 लाख नौकरियां पूरी कर देगी, तो वो पहली सरकार बन जाएगी, जिसने 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख नौकरियां दी हैं। भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी करने का काम अलग-अलग विभागों में अपने अंतिम चरण में है।
योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद जल्द ही हर एक विभाग सरकार को खाली पदों को रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश के युवाओं को पारदर्शी तरीके से सरकारी नौकरी मिल सके। इन फैसले के बाद युवाओं में खुशी का माहौल है। आने वाला साल 2026 युवाओं के लिए बड़ा होने वाला है। बेरोजगार बैठे युवाओं के मन फिर एक नई चिंगारी उठी है। नौकरी मिलने की सूचना के बाद से ही अपने-अपने स्तर पर तैयारियों में लग गए हैं। वहीं भर्ती की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग