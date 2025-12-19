यूपी में 2026 बनेगा रोजगार का तूफान! पुलिस से लेकर शिक्षा तक, इन-इन विभागों में मिलेगी सरकारी नौकरियां

सूत्रों के मुताबिक, राज्य के हर एक महत्वपूर्ण विभागों में नौकरी निकाली जाएगी। जानकारों का मानना है कि पुलिस और शिक्षा विभाग में योगी सरकार सबसे ज्यादा रोजगार देगी। पुलिस और शिक्षा विभाग में करीब 50-50 हजार पदों पर भर्ती सरकार द्वारा निकाली जाएगी। वहीं आवास विकास, बाल विकास, कारागार और राजस्व में भी कई पदों पर नौकरियां मिलेंगी। राजस्व में 20 हजार पदों पर भर्ती होने की उम्मीद है। जानकारों के मुताबिक, योगी सरकार अगले साल जब 1.5 लाख नौकरियां पूरी कर देगी, तो वो पहली सरकार बन जाएगी, जिसने 10 साल के कार्यकाल में 10 लाख नौकरियां दी हैं। भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी करने का काम अलग-अलग विभागों में अपने अंतिम चरण में है।