IMD Alert: यूपी–बिहार में कोहरे का रेड अलर्ट, प्रदेश में आज रहेगा बहुत ठंडा दिन

उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे जिलों में भी बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है। रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित,कोहरे का सबसे ज्यादा असर परिवहन सेवाओं पर पड़ रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हाईवे पर वाहन चालकों को लो बीम लाइट और फॉग लाइट के प्रयोग की सलाह दी गई है। कुछ हवाई अड्डों पर फ्लाइट संचालन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले मौसम और ट्रैफिक अपडेट लेने की अपील की है।