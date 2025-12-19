19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

IMD Alert: यूपी–बिहार में कोहरे का रेड अलर्ट, प्रदेश में आज रहेगा बहुत ठंडा दिन

IMD Alert Dense Fog: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए घने से बेहद घने कोहरे को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। यूपी में आज बहुत ठंडा दिन रहने की चेतावनी दी गई है। कोहरे और शीतलहर के चलते जनजीवन, यातायात और स्वास्थ्य पर असर पड़ने की आशंका है।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Dec 19, 2025

IMD ने जारी की चेतावनी, उत्तर प्रदेश में आज रहेगा भीषण ठंड का दिन, घने से बेहद घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित, यातायात सेवाओं पर असर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

IMD ने जारी की चेतावनी, उत्तर प्रदेश में आज रहेगा भीषण ठंड का दिन, घने से बेहद घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित, यातायात सेवाओं पर असर (फोटो सोर्स : Ritesh Singh )

IMD Issues Red Alert for Dense Fog in UP: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आज घने से बहुत घने कोहरे (Dense to Very Dense Fog) को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, उत्तर प्रदेश में आज का दिन भीषण ठंड (Severe Cold Day) की श्रेणी में आएगा। कोहरे और शीतलहर के संयुक्त प्रभाव से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने, अनावश्यक यात्रा से बचने और विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है।

क्यों जारी किया गया रेड अलर्ट

आईएमडी के अनुसार, उत्तर भारत में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और उत्तर-पश्चिमी ठंडी हवाओं के चलते वातावरण में नमी बढ़ गई है। इसी कारण सुबह और देर रात के समय दृश्यता बेहद कम हो रही है। कई स्थानों पर दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज किए जाने की संभावना है। मौसम विभाग  का कहना है कि यह स्थिति सड़क, रेल और हवाई यातायात के लिए बेहद खतरनाक हो सकती है।

उत्तर प्रदेश में “बहुत ठंडा दिन”

आईएमडी ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज Very Cold Day Conditions रहेंगी। न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी नीचे दर्ज किया जा सकता है, जबकि दिन में धूप न निकलने के कारण अधिकतम तापमान भी गिरा रहेगा। शीतलहर के कारण खासतौर पर बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

इन जिलों में कोहरे का सबसे ज्यादा असर

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घना से बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। प्रमुख प्रभावित जिले इस प्रकार हैं-

> पश्चिमी उत्तर प्रदेश

  • लखनऊ
  • मेरठ
  • गाजियाबाद
  • नोएडा (गौतम बुद्ध नगर)
  • हापुड़
  • बुलंदशहर
  • बागपत
  • सहारनपुर
  • मुजफ्फरनगर

> मध्य उत्तर प्रदेश

  • कानपुर नगर
  • कानपुर देहात
  • उन्नाव
  • रायबरेली
  • हरदोई
  • सीतापुर
  • लखीमपुर खीरी

> पूर्वी उत्तर प्रदेश

  • वाराणसी
  • प्रयागराज
  • जौनपुर
  • गोरखपुर
  • देवरिया
  • बलिया
  • आजमगढ़
  • मऊ

> बुंदेलखंड और तराई क्षेत्र

  • झांसी
  • बांदा
  • चित्रकूट
  • महोबा
  • पीलीभीत
  • बहराइच
  • श्रावस्ती

इन क्षेत्रों में सुबह और रात के समय दृश्यता अत्यंत कम रहने की चेतावनी दी गई है।

बिहार में भी हालत गंभीर

उत्तर प्रदेश के साथ-साथ बिहार में भी मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया जैसे जिलों में भी बेहद घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। इससे राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवागमन प्रभावित हो सकता है। रेल, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित,कोहरे का सबसे ज्यादा असर परिवहन सेवाओं पर पड़ रहा है। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। हाईवे पर वाहन चालकों को लो बीम लाइट और फॉग लाइट के प्रयोग की सलाह दी गई है। कुछ हवाई अड्डों पर फ्लाइट संचालन प्रभावित होने की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने यात्रियों से यात्रा से पहले मौसम और ट्रैफिक अपडेट लेने की अपील की है।

किसानों के लिए राहत और चिंता दोनों

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कोहरा और ठंड गेहूं, सरसों और दलहनी फसलों के लिए आंशिक रूप से लाभकारी हो सकती है, लेकिन अत्यधिक नमी से फसलों में रोग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की निगरानी करें और आवश्यकतानुसार कृषि विशेषज्ञों से संपर्क करें।

यूपी के अस्पतालों में अलर्ट 

तेज़ ठंड और शीतलहर के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सर्दी, खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ और हृदय रोग से पीड़ित मरीजों की ओपीडी में खासा दबाव देखा जा रहा है। बुजुर्गों और बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। सरकारी अस्पतालों में वार्ड लगभग भर चुके हैं, जबकि निजी अस्पतालों में भी इमरजेंसी सेवाओं पर लोड बढ़ा है। डॉक्टरों के अनुसार ठंड के कारण ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और सांस संबंधी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। कई जिलों में अस्पतालों को अतिरिक्त बेड, कंबल और हीटर की व्यवस्था करनी पड़ी है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है।

मरीजों को सुबह-शाम बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने और लक्षण दिखने पर तुरंत चिकित्सीय सलाह लेने की अपील की गई है। रेड अलर्ट को देखते हुए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा गया है। रैन बसेरों में व्यवस्थाएं बढ़ाई गई हैं। जरूरतमंदों को कंबल वितरण के निर्देश दिए गए हैं। अस्पतालों में सर्दी से जुड़ी बीमारियों को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है।

मौसम विभाग की सलाह

  • आईएमडी ने आम जनता के लिए कुछ जरूरी सावधानियां जारी की हैं-
  • सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें
  • गर्म कपड़े पहनें
  • बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखें
  • वाहन धीमी गति से चलाएं
  • कोहरे में अनावश्यक यात्रा टालें

अगले 24-48 घंटे अहम

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 से 48 घंटे उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए बेहद अहम हैं। यदि हवाओं की गति में बदलाव होता है तो कोहरे की तीव्रता में कुछ कमी आ सकती है, लेकिन फिलहाल राहत की संभावना कम है।

