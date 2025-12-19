UP Assembly Winter Session: 19 से 24 दिसंबर तक चलेगा सत्र, 22 को अनुपूरक बजट होगा पेश

इस बार शीतकालीन सत्र का समय भले ही कम हो, लेकिन एजेंडा बेहद अहम है। सरकार जहां अनुपूरक बजट के माध्यम से विकास योजनाओं को गति देने की तैयारी में है, वहीं विपक्ष सरकार को कानून-व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी और किसानों से जुड़े मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना रहा है। शनिवार और रविवार (21-22 दिसंबर) को अवकाश होने के चलते सदन की वास्तविक कार्यवाही चार दिन ही हो पाएगी, ऐसे में हर दिन की कार्यवाही काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।