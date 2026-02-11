Budget 2026: जेवर एयरपोर्ट पर रनवे की संख्या होगी पांच, बाईपास, रिंग रोड के लिए 1500 करोड़

Budget 2026-27 Jewar International Airport: योगी मंत्रिमंडल के दूसरे कार्यकाल का बजट विधानसभा में पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया। वर्ष 2026-27 के लिए 912696 करोड़ रुपए का है। पिछले बजट की तुलना में 12% अधिक है। जिसमें जेवर स्थित अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, सड़क, ब्रिज निर्माण, चौड़ीकरण और अनुरक्षण के लिए बजट प्रस्तावित है। शहर के अंदर यातायात या आवागमन को व्यवस्थित करने के लिए 34468 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जबकि हवाई अड्डा और जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए नागरिक उड्डयन के अंतर्गत 2111 करोड़ रुपए रखे गए हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी हो गई है, जबकि 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं।