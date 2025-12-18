UP Board Exam Centers List 2026: यूपी बोर्ड 2026 में कहां होगा आपका परीक्षा सेंटर, देखें पूरी लिस्ट

UP Board Exam Centers List 2026(Image-Freepik)
UP Board Exam Centers List 2026: यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए केंद्रों की सूची जारी कर दी गई है। इस बार हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए प्रदेशभर में कुल 8033 एग्जाम सेंटर्स तय किए हैं। बोर्ड ने एग्जाम सेंटर्स की लिस्ट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दी है।
शुरुआत में बोर्ड ने पहले ऑनलाइन माध्यम से 7448 सेंटर्स की सूची जारी की थी। इस पर स्टूडेंट्स, अभिभावकों और स्कूल संचालकों से आपत्तियां मांगी गई थीं। प्रदेश के 75 जिलों से 8 हजार से ज्यादा शिकायतें मिलीं। जिला स्तरीय समितियों ने इन शिकायतों के समाधान के बाद सेंटर्स की संख्या में 585 का इजाफा किया। अब फाइनल लिस्ट में कुल सेंटर्स की संख्या 8033 हो गई है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार इस बार सरकारी स्कूलों के केंद्रों में कटौती की गई है। पहले 910 सरकारी स्कूलों को केंद्र बनाया गया था लेकिन अब इनकी संख्या घटकर 596 रह गई है। वहीं प्राइवेट स्कूलों के सेंटर्स की संख्या बढ़ाकर 3984 कर दी गई है। इसके साथ ही 3453 सहायता प्राप्त स्कूलों को भी केंद्र बनाया गया है।
बोर्ड सचिव भगवती सिंह ने बताया कि, जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर वेबसाइट पर नई सूची अपलोड कर दी गई है। यदि किसी को स्टूडेंट अलॉटमेंट या केंद्र निर्धारण को लेकर किसी तरह की शिकायत है तो वह 22 दिसंबर तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए एविडेंस के साथ स्कूल की आईडी से पोर्टल पर आवेदन करना पड़ेगा।
बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक सभी ऑब्जेक्शन रिव्यू के बाद एग्जाम सेंटर्स की फाइनल लिस्ट 30 दिसंबर तक जारी कर दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछले साल की तुलना में इस बार केंद्रों की कुल संख्या में 107 की कमी आई है। वर्ष 2025 में 8140 स्कूलों को एग्जाम सेंटर्स बनाया गया था।
