UP Board Exam Centers List 2026: यूपी बोर्ड 2026 में कहां होगा आपका परीक्षा सेंटर, देखें पूरी लिस्ट

शुरुआत में बोर्ड ने पहले ऑनलाइन माध्यम से 7448 सेंटर्स की सूची जारी की थी। इस पर स्टूडेंट्स, अभिभावकों और स्कूल संचालकों से आपत्तियां मांगी गई थीं। प्रदेश के 75 जिलों से 8 हजार से ज्यादा शिकायतें मिलीं। जिला स्तरीय समितियों ने इन शिकायतों के समाधान के बाद सेंटर्स की संख्या में 585 का इजाफा किया। अब फाइनल लिस्ट में कुल सेंटर्स की संख्या 8033 हो गई है।