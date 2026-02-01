Agniveer Vayu Bharti 2026: आज बंद हो रही है आवेदन प्रक्रिया, युवाओं के लिए आखिरी मौका

IAF Agniveervayu Last Date Today: भारतीय वायुसेना में अग्निवीरवायु बनने का मौका पाने की आखिरी तारीख आज, 1 फरवरी 2026 है। जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, उनके पास अब बहुत कम समय बचा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की विंडो आज रात बंद कर दी जाएगी। ऐसे में जो युवा अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, उन्हें बिना देर किए आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर जाकर आवेदन पूरा कर लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन और फीस जमा करने की समय सीमा आज रात करीब 11 बजे तक मानी जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार यह समय 11:50 बजे तक भी हो सकता है, लेकिन जोखिम लेने से बेहतर है कि समय रहते प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।