IGNOU Admission 2026: इग्नू में री-रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, अप्लाई के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

IGNOU Last Date Extended: Indira Gandhi National Open University (IGNOU) से पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। इग्नू ने जनवरी 2026 शैक्षणिक सत्र के लिए री-रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख आगे बढ़ा दी है। अब छात्र 15 फरवरी 2026 तक अपना री-रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 31 जनवरी तय थी। दरअसल, हर सेशन में बड़ी संख्या में ऐसे छात्र रह जाते हैं जो किसी न किसी वजह से समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते। कोई नौकरी में व्यस्त होता है, तो कोई तकनीकी दिक्कतों में फंस जाता है। ऐसे में तारीख बढ़ने से उन छात्रों को दोबारा मौका मिल गया है, जिनकी पढ़ाई बीच में रुकने का खतरा था।