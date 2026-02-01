EMRS Result 2026 हुआ जारी, सीधे इस लिंक से चेक करें परिणाम

EMRS Result 2026: नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स (NESTS) ने EMRS टीचिंग और नॉन-टीचिंग पदों का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। यह रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया, जिसके बाद से उम्मीदवार लगातार अपना परिणाम चेक कर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम (ESSE-2025) के तहत टियर-1 परीक्षा दी थी, वे अब ऑनलाइन जाकर अपना स्कोरकार्ड देख सकते हैं। वेबसाइट पर उम्मीदवारों को उनके कुल अंक, पास या फेल की स्थिति और क्वालिफाइंग स्टेटस की पूरी जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही सभी पदों के लिए कैटेगरी के अनुसार कट-ऑफ मार्क्स भी जारी कर दिए गए हैं।