CTET 2026 Last Date: सीटीईटी के लिए आवेदन की लास्ट डेट, इतना लगेगा आवेदन शुल्क, जान लें एप्लीकेशन प्रोसेस

CTET 2026 Last Date: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार 18 दिसंबर 2025 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, परीक्षा शुल्क का भुगतान भी 18 दिसंबर की रात 11:59 बजे से पहले करना अनिवार्य है। आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने पर सुधार के लिए ऑनलाइन करेक्शन विंडो 23 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस साल CTET 2026 का आयोजन 8 फरवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।
CTET 2026 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
वेबसाइट के होमपेज पर उपलब्ध CTET आवेदन लिंक पर क्लिक कर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा।
इसके बाद उम्मीदवार को अपना नाम, माता-पिता का नाम और जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारियां भरनी होंगी।
आवेदन प्रक्रिया के दौरान परीक्षा शहर और प्रश्न पत्र की भाषा (हिंदी या अंग्रेजी) का चयन करना होगा।
इसके साथ ही आधार नंबर, श्रेणी, लिंग, रोजगार स्थिति और शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी जानकारी भी सबमिट करनी होगी।
आवेदन को पूरा करने के लिए सक्रिय मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करना अनिवार्य है।
योग्यता की बात करें तो CTET पेपर-1 के लिए उम्मीदवार का 12वीं में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होना चाहिए, साथ ही प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा (D.El.Ed) या समकक्ष योग्यता जरूरी है। इसके अलावा, ग्रेजुएशन डिग्री के साथ बीएड करने वाले अभ्यर्थी भी इस पेपर के लिए योग्य माने जाते हैं। वहीं CTET पेपर-2 के लिए ग्रेजुएशन में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और बीएड या समकक्ष डिग्री होना आवश्यक है। इसके अलावा 12वीं में 50 प्रतिशत अंकों के साथ चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए/बीएससी एजुकेशन डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन शुल्क केटेगरी के अनुसार तय किया गया है। सामान्य और ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) वर्ग के उम्मीदवारों को किसी एक पेपर के लिए 1000 रुपये और दोनों पेपर के लिए 1200 रुपये शुल्क देना होगा। वहीं एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए एक पेपर का शुल्क 500 रुपये और दोनों पेपर का शुल्क 600 रुपये रखा गया है। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए ऑनलाइन किया जाएगा।
