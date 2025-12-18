CTET 2026 Last Date: सीटीईटी के लिए आवेदन की लास्ट डेट, इतना लगेगा आवेदन शुल्क, जान लें एप्लीकेशन प्रोसेस

CTET 2026 Last Date: केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) 2026 के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आवेदन कर लें। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार, उम्मीदवार 18 दिसंबर 2025 तक आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। वहीं, परीक्षा शुल्क का भुगतान भी 18 दिसंबर की रात 11:59 बजे से पहले करना अनिवार्य है। आवेदन में किसी प्रकार की गलती होने पर सुधार के लिए ऑनलाइन करेक्शन विंडो 23 दिसंबर से 26 दिसंबर 2025 तक खुली रहेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की आधिकारिक वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इस साल CTET 2026 का आयोजन 8 फरवरी 2026 को किया जाएगा। परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 2:30 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगी।