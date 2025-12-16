Police Constable Recruitment 2025: कांस्टेबल के 1500 से ज्यादा सीटों पर भर्ती, 10वीं-12वीं पास करें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

Assam Police Vacancy Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका है। असम पुलिस में अहम अवसर सामने आया है। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB), असम ने कांस्टेबल के कुल 1,715 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए असम पुलिस की आर्म्ड और अनआर्म्ड दोनों ब्रांचों को सशक्त बनाया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1,715 रिक्तियों को भरा जाना है, जिनमें 1,052 पद अनआर्म्ड ब्रांच के लिए और 663 पद आर्म्ड ब्रांच के लिए निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार योग्य अभ्यर्थी 16 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।