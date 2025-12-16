16 दिसंबर 2025,

शिक्षा

Police Constable Recruitment 2025: कांस्टेबल के 1500 से ज्यादा सीटों पर भर्ती, 10वीं-12वीं पास करें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

Police Constable Vacancy: इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 16, 2025

Police Constable Recruitment 2025

Police Constable Recruitment 2025(AI Image-Grok)

Assam Police Vacancy Recruitment 2025: 10वीं-12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का बढ़िया मौका है। असम पुलिस में अहम अवसर सामने आया है। स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड (SLPRB), असम ने कांस्टेबल के कुल 1,715 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस भर्ती के जरिए असम पुलिस की आर्म्ड और अनआर्म्ड दोनों ब्रांचों को सशक्त बनाया जाएगा। इस भर्ती के माध्यम से कुल 1,715 रिक्तियों को भरा जाना है, जिनमें 1,052 पद अनआर्म्ड ब्रांच के लिए और 663 पद आर्म्ड ब्रांच के लिए निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड की ओर से जारी सूचना के अनुसार योग्य अभ्यर्थी 16 जनवरी 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

Police Constable Recruitment 2025: शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा


योग्यता की बात करें तो अनआर्म्ड ब्रांच के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना जरूरी है, जबकि आर्म्ड ब्रांच के लिए 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन के पात्र होंगे। आयु सीमा 1 जनवरी 2026 के आधार पर तय की गई है, जिसके अनुसार उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए।

Assam Police Constable Recruitment 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


इस भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी की जाएगी। सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षण और शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद ऑब्जेक्टिव टाइप की लिखित परीक्षा होगी, जिसमें गणित, रीजनिंग, सामान्य जागरूकता (असम विशेष) और अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाएंगे। यह परीक्षा असमिया, बोडो, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में उपलब्ध रहेगी। अनआर्म्ड ब्रांच के उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अतिरिक्त वेटेज दिया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर मौखिक परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। सभी चरणों में अभ्यर्थी के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।

Constable Recruitment 2025: ऐसे कर पाएंगे आवेदन


आवेदन के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट slprbassam.in पर जाना होगा।
उसके बाद व्यक्तिगत और शैक्षणिक डिटेल्स भरकर आवश्यक डाक्यूमेंट्स, फोटो और हस्ताक्षर की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी।
आवेदन जमा करने से पहले सभी जानकारी सावधानीपूर्वक जांच लें।
किसी भी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है।

Published on:

16 Dec 2025 04:11 pm

Hindi News / Education News / Police Constable Recruitment 2025: कांस्टेबल के 1500 से ज्यादा सीटों पर भर्ती, 10वीं-12वीं पास करें अप्लाई, सैलरी भी है बढ़िया

शिक्षा

