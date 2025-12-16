16 दिसंबर 2025,

शिक्षा

BJP New President: कितने पढ़े-लिखे हैं उत्तर प्रदेश के नए BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी ?

BJP UP President: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए पंकज चौधरी का सियासी सफर जमीन से जुड़ा रहा है। आइए जानते हैं कि पंकज चौधरी कौन हैं, और उत्तर प्रदेश के नए BJP अध्यक्ष कितने पढ़े-लिखे हैं।

लखनऊ

image

Mohsina Bano

Dec 16, 2025

BJP New President, pankaj chaudhary up bjp, pankaj chaudhary education

( फाइल फोटो )

Pankaj Chaudhary MP: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। इतना ही नहीं वे लगातार 7 बार महाराजगंज लोकसभा सीट से जीत चुके हैं। पंकज चौधरी का सियासी सफर जमीन से जुड़ा रहा है।संगठन और सरकार दोनों ही लेवल पर उन्हें काफी अनुभव है। पंकज चौधरी को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसेमंद नेता माना जाता है। आइए जानते हैं, उत्तर प्रदेश के नए BJP अध्यक्ष कितने पढ़े-लिखे हैं।

Pankaj Chaudhary Education: पारिवारिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि

पंकज चौधरी का जन्म 20 नवंबर 1964 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनकी शिक्षा भी गोरखपुर में हुई। उन्होंने गोरखपुर यूनिवर्सिटी में बीए में दाखिला लिया। हालांकि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी नहीं की। राजनीति में आने से पहले ही उनका पारिवारिक और सामाजिक आधार मजबूत था। उनकी मां उज्ज्वल चौधरी, महाराजगंज जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। पंकज चौधरी की शादी भाग्यश्री चौधरी से हुई है और उनके दो बच्चे हैं।

Pankaj Chaudhary Political Career: पंकज चौधरी का राजनीतिक सफर

उनका राजनीतिक करियर स्थानीय स्तर पर शुरू हुआ जब उन्होंने 1989 से 1991 तक गोरखपुर नगर निगम के सदस्य के रूप में काम किया। इस दौरान, उन्होंने गोरखपुर नगर निगम के उप महापौर (Deputy Mayor) का पद भी संभाला। 1990 में वह भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जिला कार्यसमिति के मेंबर बने, जिससे BJP के साथ उनकी राजनीतिक रिश्ते और गहरे हो गए।

Pankaj Chaudhary MP:पहली बार 1991 में पहुंचे संसद

पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए 1991 के लोकसभा चुनाव में टिकट दिया और वह चुनाव जीतकर संसद पहुंचे।

इसके बाद 1996 और 1998 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने लगातार जीत हासिल की।

1999 में उन्हें झटका लगा और वह चुनाव हार गए, लेकिन 2004 में एक बार फिर जीत दर्ज करके संसद में वापसी की।

2009 में उन्हें दोबारा हार का सामना करना पड़ा।

हालांकि, 2014 में मोदी लहर के साथ उन्होंने फिर से जीत हासिल की और तब से वह लगातार चुनाव जीतते रहे हैं।

वह महाराजगंज लोकसभा सीट से सात बार के सांसद हैं।

2021 से वह केंद्र सरकार में मंत्री हैं और वर्तमान में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री (Union Minister of State for Finance) की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

Updated on:

16 Dec 2025 03:14 pm

Published on:

16 Dec 2025 02:32 pm

Hindi News / Education News / BJP New President: कितने पढ़े-लिखे हैं उत्तर प्रदेश के नए BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी ?

शिक्षा

