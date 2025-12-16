BJP New President: कितने पढ़े-लिखे हैं उत्तर प्रदेश के नए BJP अध्यक्ष पंकज चौधरी ?

Pankaj Chaudhary MP: उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। इतना ही नहीं वे लगातार 7 बार महाराजगंज लोकसभा सीट से जीत चुके हैं। पंकज चौधरी का सियासी सफर जमीन से जुड़ा रहा है।संगठन और सरकार दोनों ही लेवल पर उन्हें काफी अनुभव है। पंकज चौधरी को पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भरोसेमंद नेता माना जाता है। आइए जानते हैं, उत्तर प्रदेश के नए BJP अध्यक्ष कितने पढ़े-लिखे हैं।