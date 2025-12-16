UP Homeguard Last Date: यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए खत्म होने वाली है आवेदन की तारीख, 45000 पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन

UP Homeguard vacancy 2025
UP Homeguard Last Date: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का का बढ़िया मौका है। लेकिन आवेदन की तारीख जल्द ही खत्म होने जा रहे है। इसलिए योग्य कर इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन कर लें। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 45,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 तय की गई है। यहां यह बात गौर करने लायक है कि जिन उम्मीदवारों ने 1 दिसंबर 2025 से पहले आवेदन किया है, उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म के बिंदु संख्या 15 के अतिरिक्त विवरण के उपबिंदु 2 और 5 में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को OTR रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।
वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upprpb.in पर जाकर ‘Create an Account’ ऑप्शन पर क्लिक कर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी वेरीफाई करना होगा।
वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद व्यक्तिगत डिटेल्स भरकर पासवर्ड तैयार करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने पर मिलने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में लॉगिन करने में कोई परेशानी न हो।
इस भर्ती में आवेदन के लिए जरुरी योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या उसके समकक्ष योग्यता मान्य होगी। हालांकि, 10वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये जमा करने होंगे, जबकि एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर देख लें।
