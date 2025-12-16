16 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

UP Homeguard Last Date: यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए खत्म होने वाली है आवेदन की तारीख, 45000 पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन

यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 में आवेदन करने के लिए OTR रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 45,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख नजदीक है। इसलिए जल्द से जल्द अप्लाई कर लें।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anurag Animesh

Dec 16, 2025

UP Homeguard vacancy

UP Homeguard vacancy 2025

UP Homeguard Last Date: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का का बढ़िया मौका है। लेकिन आवेदन की तारीख जल्द ही खत्म होने जा रहे है। इसलिए योग्य कर इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन कर लें। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 45,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 तय की गई है। यहां यह बात गौर करने लायक है कि जिन उम्मीदवारों ने 1 दिसंबर 2025 से पहले आवेदन किया है, उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म के बिंदु संख्या 15 के अतिरिक्त विवरण के उपबिंदु 2 और 5 में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को OTR रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

UP Homeguard Last Date: OTR रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य


वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.upprpb.in पर जाकर ‘Create an Account’ ऑप्शन पर क्लिक कर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के माध्यम से ओटीपी वेरीफाई करना होगा।
वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद व्यक्तिगत डिटेल्स भरकर पासवर्ड तैयार करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने पर मिलने वाले रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को सुरक्षित रखना जरूरी है, ताकि भविष्य में लॉगिन करने में कोई परेशानी न हो।

UP Homeguard Bharti 2025: ये हैं जरुरी योग्यता


इस भर्ती में आवेदन के लिए जरुरी योग्यता की बात करें तो उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 10वीं कक्षा पास होना अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद या उसके समकक्ष योग्यता मान्य होगी। हालांकि, 10वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते। वहीं आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई 2025 को उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

UP Homeguard Vacancy 2025: ऐसे होगा उम्मीदवारों का चयन


उम्मीदवारों का चयन कई चरणों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, डाक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 400 रुपये जमा करने होंगे, जबकि एससी और एसटी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क 300 रुपये निर्धारित किया गया है। भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए नोटिफिकेशन जरूर देख लें।

ये भी पढ़ें

Pariksha Pe Charcha 2026: PM के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा’ करने का मौका: 11 जनवरी तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका
शिक्षा
Pariksha Pe Charcha 2026, ppc 2026 registration, PM Modi exam guidance

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

16 Dec 2025 11:06 am

Hindi News / Education News / UP Homeguard Last Date: यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए खत्म होने वाली है आवेदन की तारीख, 45000 पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

धर्मपुरा में डेढ़ साल से लाइब्रेरी बंद, 15 हजार की आबादी वाले क्षेत्र में पढऩे वालों के लिए बड़ा संकट

लाइब्रेरी बंद होने से छात्रों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा।
हुबली

Messi vs Ronaldo Education: पढ़ाई के मैदान में किसने मारी बाजी, मेसी और रोनाल्डो में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा, जानकर चौंक जाएंगे आप

शिक्षा

Pariksha Pe Charcha 2026: PM के साथ ‘परीक्षा पे चर्चा’ करने का मौका: 11 जनवरी तक करवा सकते हैं रजिस्ट्रेशन, यहां जानें रजिस्ट्रेशन का आसान तरीका

Pariksha Pe Charcha 2026, ppc 2026 registration, PM Modi exam guidance
शिक्षा

मुगल एम्पायर का सबसे पढ़ा-लिखा बादशाह कौन था, वो अनपढ़ बादशाह जिसने, 49 साल किया भारत पर राज!

most educated Mughal, illiterate Mughal emperor
शिक्षा

साहित्य सृजन के लिए संवेदना और अनुभूति अनिवार्य

बैंगलोर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.