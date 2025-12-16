UP Homeguard Last Date: यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए खत्म होने वाली है आवेदन की तारीख, 45000 पदों पर भर्ती, 10वीं पास करें आवेदन

UP Homeguard Last Date: 10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का का बढ़िया मौका है। लेकिन आवेदन की तारीख जल्द ही खत्म होने जा रहे है। इसलिए योग्य कर इच्छुक अभ्यर्थी जल्द से जल्द आवेदन कर लें। उत्तर प्रदेश में होमगार्ड स्वयंसेवकों के 45,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 17 दिसंबर 2025 तय की गई है। यहां यह बात गौर करने लायक है कि जिन उम्मीदवारों ने 1 दिसंबर 2025 से पहले आवेदन किया है, उन्हें आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऑनलाइन फॉर्म के बिंदु संख्या 15 के अतिरिक्त विवरण के उपबिंदु 2 और 5 में संशोधन करने का अवसर दिया जाएगा। आवेदन के लिए उम्मीदवारों को OTR रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।