Messi vs Ronaldo Education: पढ़ाई के मैदान में किसने मारी बाजी, मेसी और रोनाल्डो में से कौन है ज्यादा पढ़ा-लिखा, जानकर चौंक जाएंगे आप

लियोनेल मेसी का जन्म अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में हुआ। बचपन से ही उनका लगाव फुटबॉल में ज्यादा था। मेसी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई अर्जेंटीना के एक स्थानीय स्कूल से की। कम उम्र में ही मेसी को ग्रोथ हार्मोन की बीमारी का सामना करना पड़ा। बेहतर इलाज और फुटबॉल करियर के लिए 13 साल की उम्र में वह स्पेन चले गए। स्पेन जाने के बाद मेसी बार्सिलोना क्लब की फेमस अकादमी ला मासिया में शामिल हो गए। यहां उनका फोकस पूरी तरह फुटबॉल पर रहा। स्कूल की पढ़ाई सीमित स्तर तक ही रही और उन्होंने आगे कॉलेज या यूनिवर्सिटी की पढ़ाई नहीं की। मेसी खुद कई बार कह चुके हैं कि, उन्हें असल में शिक्षा फुटबॉल के मैदान से ही हासिल हुई है। वह किताबों से ज्यादा खेल के अनुभव को महत्व देते हैं।