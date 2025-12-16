16 दिसंबर 2025,

PCI Election 2025 Results: कौन बनीं हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, 68 साल का रिकॉर्ड तोड़ा…जानिए पूरा प्रोफाइल?

PCI First Woman President: वरिष्ठ पत्रकार संगीता बरुआ पिशारोती ने 14 दिसंबर, 2025 को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया (PCI) की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास रच दिया है। 68 साल लम्बे इतिहास में PCI का नेतृत्व करने वाली वह पहली महिला हैं। क्या आप जानते है कि कितनी पढ़ी-लिखी हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष।

भारत

image

Mohsina Bano

Dec 16, 2025

Sangeeta Barooah Pisharoty, PCI First Woman President, PCI Election 2025, Press Club of India

( Source: X )

Sangeeta Barooah Pisharoty: पिशारोती ने अपने कंपीटीटर्स को भारी मतों के अंतर से हराया। पिशारोती को कुल 1,019 वोट मिले, जबकि उनके कंपीटीटर्स अतुल मिश्रा को 129 और शर्मा अरुण को 89 वोट मिले। पिशारोती के पैनल ने चुनाव में सभी 21 पदों पर जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप किया। उनके साथ, जतिन गांधी 1,029 वोटों के साथ उपाध्यक्ष (Vice President) चुने गए, जबकि अफजल इमाम 948 वोटों के साथ महासचिव (General Secretary) चुने गए। अदिति राजपूत को कोषाध्यक्ष और पीआर सुनील को संयुक्त सचिव चुना गया।

Journalist Sangeeta Barooah Pisharoty: एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पत्रकारिता का सफर

  • संगीता बरुआ पिशारोती राजनीति और खोजी पत्रकारिता में लंबा अनुभव रखती हैं। उन्होंने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की।
  • अपने करियर की शुरुआत उन्होंने अंग्रेजी अखबार 'नेशनल हेराल्ड' में इंटर्नशिप से की। इसके बाद, 1996 में वह यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) से जुड़ीं और UNI के नई दिल्ली ऑफिस में नियुक्त होने वाली पूर्वोत्तर भारत की पहली महिला पत्रकार बनीं।
  • वह प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिक 'द हिंदू' में डिप्टी एडिटर भी रहीं और 2014 तक यहां काम किया।
  • 2015 में वह प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थान 'द वायर' के साथ जुड़ीं, जहां उन्होंने अक्टूबर 2025 तक नेशनल अफेयर्स एडिटर और नेशनल न्यूज ब्यूरो की चीफ के तौर पर काम किया।

Sangeeta Wins Ramnath Goenka Award: रामनाथ गोयनका अवॉर्ड से सम्मानित

पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए संगीता बरुआ को 2017 में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी पहली किताब अपने होम स्टेट असम पर लिखी है, जिसका टाइटल 'Assam: The Accord, The Discord' है। यह किताब असम आंदोलन, असम समझौते और उग्रवाद पर आधारित है, जिसे व्यापक सराहना मिली है। वर्तमान में, वह एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, स्टोरी टेलर और नॉन फिक्शन राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।

Press Club of India: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का इतिहास

प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 20 दिसंबर, 1957 को हिंदुस्तान टाइम्स के तत्कालीन प्रधान संपादक दुर्गा दास ने की थी। यह देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थानों में से एक है। इसका मेन मोटिव है-

  • पत्रकारों के हितों और अधिकारों की रक्षा करना।
  • प्रेस स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
  • मीडिया से जुड़े मुद्दों पर संवाद और बहस का मंच प्रदान कराना।
  • पत्रकारों के लिए नेटवर्किंग, ट्रेनिंग और सोशल एक्टिविटीज को बढ़ावा देना।

16 Dec 2025 11:48 pm

