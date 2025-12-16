PCI Election 2025 Results: कौन बनीं हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, 68 साल का रिकॉर्ड तोड़ा…जानिए पूरा प्रोफाइल?

( Source: X )
Sangeeta Barooah Pisharoty: पिशारोती ने अपने कंपीटीटर्स को भारी मतों के अंतर से हराया। पिशारोती को कुल 1,019 वोट मिले, जबकि उनके कंपीटीटर्स अतुल मिश्रा को 129 और शर्मा अरुण को 89 वोट मिले। पिशारोती के पैनल ने चुनाव में सभी 21 पदों पर जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप किया। उनके साथ, जतिन गांधी 1,029 वोटों के साथ उपाध्यक्ष (Vice President) चुने गए, जबकि अफजल इमाम 948 वोटों के साथ महासचिव (General Secretary) चुने गए। अदिति राजपूत को कोषाध्यक्ष और पीआर सुनील को संयुक्त सचिव चुना गया।
पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए संगीता बरुआ को 2017 में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवॉर्ड से सम्मानित किया गया था। उन्होंने अपनी पहली किताब अपने होम स्टेट असम पर लिखी है, जिसका टाइटल 'Assam: The Accord, The Discord' है। यह किताब असम आंदोलन, असम समझौते और उग्रवाद पर आधारित है, जिसे व्यापक सराहना मिली है। वर्तमान में, वह एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट, स्टोरी टेलर और नॉन फिक्शन राइटर के तौर पर काम कर रही हैं।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना 20 दिसंबर, 1957 को हिंदुस्तान टाइम्स के तत्कालीन प्रधान संपादक दुर्गा दास ने की थी। यह देश के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थानों में से एक है। इसका मेन मोटिव है-
बड़ी खबरेंView All
शिक्षा
ट्रेंडिंग