PCI Election 2025 Results: कौन बनीं हैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष, 68 साल का रिकॉर्ड तोड़ा…जानिए पूरा प्रोफाइल?

Sangeeta Barooah Pisharoty: पिशारोती ने अपने कंपीटीटर्स को भारी मतों के अंतर से हराया। पिशारोती को कुल 1,019 वोट मिले, जबकि उनके कंपीटीटर्स अतुल मिश्रा को 129 और शर्मा अरुण को 89 वोट मिले। पिशारोती के पैनल ने चुनाव में सभी 21 पदों पर जीत दर्ज करते हुए क्लीन स्वीप किया। उनके साथ, जतिन गांधी 1,029 वोटों के साथ उपाध्यक्ष (Vice President) चुने गए, जबकि अफजल इमाम 948 वोटों के साथ महासचिव (General Secretary) चुने गए। अदिति राजपूत को कोषाध्यक्ष और पीआर सुनील को संयुक्त सचिव चुना गया।