शिक्षा

MPPSC Exam Calendar 2025-26: एमपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2025-26 जारी, जानिए किन तारीखों पर होंगी कौन सी परीक्षाएं

MPPSC Calendar 2026: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए संभावित एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर में कुल 10 अलग-अलग भर्ती एग्जाम्स की प्रस्तावित तारीखें घोषित की गई हैं।

2 min read
भारत

image

Mohsina Bano

Dec 16, 2025

MPPSC Exam Calendar 2025-26

MPPSC Calendar 2026 Out: मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) ने आगामी भर्ती के लिए 2025-26 संभावित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। जारी शेड्यूल में राज्य सेवा परीक्षा, राज्य वन सेवा परीक्षा, राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जैसी जरूरी एग्जाम डेट्स शामिल हैं। आयोग के मुताबिक, इन परीक्षाओं से जुड़े विज्ञापन और नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किए जाएंगे। एग्जाम कैलेंडर सामने आने के बाद कैंडिडेट्स को अपनी तैयारी के लिए रोडमैप तय करने में काफी मदद मिलेगी।

MPPSC Exam Dates: वर्ष 2025 में होने वाली एग्जाम्स

असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस परीक्षा 2025 - 04 जनवरी

असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और प्रिंसिपल पदों की परीक्षा - 22 फरवरी, 2025

राज्य इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2025 - 22 मार्च

MPPSC Exam Dates 2025-26: वर्ष 2026 में होने वाली एग्जाम्स

राज्य सेवा और राज्य वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 - 26 अप्रैल

राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2026 - 7 सितंबर से 12 सितंबर

राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2026 - 27 सितंबर

असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2026 को तीन चरणों में कराने की योजना है। पहला चरण 12 जुलाई, दूसरा चरण 2 अगस्त और तीसरा चरण 30 अगस्त 2026 को आयोजित किया जा सकता है।

इंटरव्यू का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स

हालांकि जिन उम्मीदवारों ने असिस्टेंट प्रोफेसर डेंटल सर्जन और माइनिंग ऑफिसर जैसे पदों की लिखित परीक्षाएं पहले ही पास कर ली हैं वे अब इंटरव्यू की तारीखों का बेसब्री इंतजार कर रहे हैं।

MPPSC Exam Calendar 2025-26 PDF Download

एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर 15 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। इसमें आयोग ने आयोजित 10 अलग-अलग भर्ती एग्जाम की संभावित तारीखें शामिल हैं। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं और MPPSC परीक्षा कैलेंडर 2025-26 की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कैलेंडर जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संभावित तारीखों के आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर दें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें।

Updated on:

16 Dec 2025 05:06 pm

Published on:

16 Dec 2025 05:04 pm

