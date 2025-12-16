MPPSC Exam Calendar 2025-26: एमपीपीएससी परीक्षा कैलेंडर 2025-26 जारी, जानिए किन तारीखों पर होंगी कौन सी परीक्षाएं

एमपीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, वर्ष 2026 के लिए परीक्षा कैलेंडर 15 दिसंबर 2025 को जारी किया गया है। इसमें आयोग ने आयोजित 10 अलग-अलग भर्ती एग्जाम की संभावित तारीखें शामिल हैं। कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर पूरा शेड्यूल देख सकते हैं और MPPSC परीक्षा कैलेंडर 2025-26 की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा कैलेंडर जारी होने के साथ ही अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे संभावित तारीखों के आधार पर अपनी तैयारी शुरू कर दें और ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखें।