BJP New President: बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष संजय सरावगी के पास है एमबीए की डिग्री, जानें कितनी है संपत्ति

Bihar BJP New President Sanjay Saraogi(Image-'X'/@sanjay_saraogi)
BJP New Bihar President: राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ-साथ बिहार को भी नया भाजपा अध्यक्ष मिल गया है। भाजपा ने बिहार अध्यक्ष की जिम्मेवारी दरभंगा शहरी से सांसद संजय सरावगी को दी है। संजय सरावगी 2005 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं। मार्च 2005, नवंबर 2005, 2010, 2015, 2020 और 2025 में भाजपा के टिकट पर दरभंगा से विधायक बने हैं। पिछली सरकार में संजय सरावगी नितीश सरकार में मंत्री थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संजय सरावगी कितने पढ़े-लिखे हैं। आइये जानते हैं।
सरावगी पार्टी के तेज-तर्रार नेताओं में गिने जाते हैं। लगातार जीत ने उन्हें इस पद का प्रमुख दावेदार बना दिया था। उनके शिक्षा की बात करें तो उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। संजय सरावगी के पास एमकॉम और एमबीए की डिग्रियां हैं। संजय सरावगी ने दरभंगा के ही ललित नारायण यूनिवर्सिटी से एमबीए की डिग्री हासिल की है। छात्र जीवन से ही वो राजनीति से जुड़े हुए थे।
भाजपा के नए अध्यक्ष संजय सरावगी की बात करें तो सरावगी के पास 59 हजार रुपये नगद हैं। वहीं उनके बैंक एकाउंट में 28.62 लाख रुपये जमा हैं। संजय सरावगी के ऊपर 8 लाख रुपये का कर्ज है। संजय सरावगी ने बॉन्डस, शेयर आदि में 6.30 लाख का निवेश किया है। उनके पास करीब 20.65 लाख रुपये का बीमा पॉलिसी है। उनके पास 42 लाख रुपय की एक लग्जरी गाड़ी भी है। संजय सरावगी के पास 250 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 26.91 लाख रुपये है। 250 ग्राम चांदी भी है, जिसकी कीमत 38 हजार रुपये है। कुल मिलाकर उनके पास स्वयं के नाम पर 1 करोड़ 35 लाख रुपये की चल संपत्ति है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नया भाजपा अध्यक्ष के पास 7 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति है।
संजय सरावगी शुरू से ही छात्र राजनीति से जुड़े हुए थे। वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) का हिस्सा रहे हैं। संजय सरावगी दरभंगा के एक वार्ड से पार्षद भी रह चुके हैं। साल 2005 से लगातार विधायक चुने जा रहे हैं।
