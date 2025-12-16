BJP New President: बिहार भाजपा के नए अध्यक्ष संजय सरावगी के पास है एमबीए की डिग्री, जानें कितनी है संपत्ति



भाजपा के नए अध्यक्ष संजय सरावगी की बात करें तो सरावगी के पास 59 हजार रुपये नगद हैं। वहीं उनके बैंक एकाउंट में 28.62 लाख रुपये जमा हैं। संजय सरावगी के ऊपर 8 लाख रुपये का कर्ज है। संजय सरावगी ने बॉन्डस, शेयर आदि में 6.30 लाख का निवेश किया है। उनके पास करीब 20.65 लाख रुपये का बीमा पॉलिसी है। उनके पास 42 लाख रुपय की एक लग्जरी गाड़ी भी है। संजय सरावगी के पास 250 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत 26.91 लाख रुपये है। 250 ग्राम चांदी भी है, जिसकी कीमत 38 हजार रुपये है। कुल मिलाकर उनके पास स्वयं के नाम पर 1 करोड़ 35 लाख रुपये की चल संपत्ति है। चुनावी हलफनामे के मुताबिक नया भाजपा अध्यक्ष के पास 7 करोड़ से अधिक की चल-अचल संपत्ति है।