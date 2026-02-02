Government Job Rules: शरीर के इन हिस्सों पर टैटू है तो भूल जाइए सरकारी नौकरी! आर्मी से लेकर रेलवे तक जान लें टैटू से जुड़ी गाइडलाइंस

Government Job Rules: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के मन में अक्सर यह डर रहता है कि शरीर पर टैटू होने की वजह से वे परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। समाज में यह धारणा है कि, टैटू वाले उम्मीदवारों को सरकारी विभागों में जगह नहीं मिलती। टैटू होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हैं, लेकिन इसके लिए हर विभाग के अपने कुछ सख्त नियम और शर्तें हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप भी टैटूज के शौकीन हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फौरन जान लें टैटू से जुड़े ये जरूरी नियम और शर्तें।