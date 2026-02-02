Government Job Rules: शरीर के इन हिस्सों पर टैटू है तो भूल जाइए सरकारी नौकरी! आर्मी से लेकर रेलवे तक जान लें टैटू से जुड़ी गाइडलाइंस

Government Job Rules (PC: AI Image)
Government Job Rules: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के मन में अक्सर यह डर रहता है कि शरीर पर टैटू होने की वजह से वे परीक्षा से बाहर हो सकते हैं। समाज में यह धारणा है कि, टैटू वाले उम्मीदवारों को सरकारी विभागों में जगह नहीं मिलती। टैटू होने का मतलब यह कतई नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हैं, लेकिन इसके लिए हर विभाग के अपने कुछ सख्त नियम और शर्तें हैं जिनका पालन करना जरूरी है। अगर आप भी टैटूज के शौकीन हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो फौरन जान लें टैटू से जुड़े ये जरूरी नियम और शर्तें।
सरकारी कर्मचारी को प्रशासन और व्यवस्था का अहम चेहरा माना जाता है। इनसे समाज और लोग एक डिस्प्लिंड और प्रोफेशनल इमेज की उम्मीद करते हैं। शरीर पर दिखने वाले विजिबल या आपत्तिजनक टैटू इनकी छवि को खराब कर सकते हैं। खासतौर पर ऐसे टैटू जो किसी धार्मिक, राजनीतिक या विवादित विचारधारा को दर्शाते हों, उन्हें सरकारी सेवाओं में गंभीरता से लिया जाता है। इतना ही नही ऐसे मामलों में आपकी उम्मीदवारी भी रद्द की जा सकती है।
अगर मेडिकल टेस्ट से पहले टैटू को लेजर तकनीक से हटवा लिया जाए और उसका निशान बहुत हल्का हो, तो कैंडिडेट को फिट माना जा सकता है। लेकिन यहां भी एक पेंच है, यदि मेडिकल जांच के दौरान टैटू पाया गया और उसके बाद आपने उसे हटवाया है, तो उसे नियमों के खिलाफ माना जा सकता है। इसलिए एक्सपर्ट्स की सलाह है कि, मेडिकल जांच से पहले ही कैंडिडेट्स ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिए गए टैटूज से जुड़े नियमों और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें।
भारतीय संविधान में टैटू को लेकर कोई अलग से कोई खास नियम नहीं है। हालांकि, सरकारी सेवाओं में आर्टिकल 309 के तहत सरकार को यह अधिकार है कि, वह कर्मचारियों के लिए अनुशासन और ड्रेस कोड से जुड़े नियम बना सके। इसी आधार पर भर्ती विज्ञापनों में टैटू को लेकर शर्तें जोड़ी जाती हैं। सरकारी भर्ती नियमों के मुताबिक, टैटू को लेकर सबसे सख्त गाइडलाइंस सेना और अर्धसैनिक बलों (जैसे BSF, CRPF) में हैं।
