2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिक्षा

Dalai Lama: धर्मगुरु होने बावजूद दलाई लामा को क्यों मिला ‘ग्रैमी अवार्ड’? महज 25 की उम्र में हासिल कर ली थी ये डिग्री

Dalai Lama wins Grammy 2026: मशहूर तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने 90 साल की उम्र में अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। आइए इस बीच जानते हैं कि, ग्रैमी अवॉर्ड जितने वाले दलाई लामा कितने पढ़े-लिखे हैं और उन्होंने कहां से अपनी पढ़ाई पूरी की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mohsina Bano

Feb 02, 2026

Dalai Lama Grammy Award 2026

Dalai Lama Grammy Award 2026 (PC: X)

Dalai Lama Grammy Award 2026: दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत पुरस्कार 'ग्रैमी' (Grammy Awards 2026) के 68वें समारोह में एक ऐतिहासिक पल तब आया, जब तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च गुरु दलाई लामा के नाम का एलान हुआ। 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो ने ऑडियो बुक, नैरेटर और स्टोरीटेलिंग रिकॉर्डिंग कैटेगरी में अपना पहला ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर दुनिया को हैरान कर दिया है। उन्होंने इस मुकाबले में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस केतनजी ब्राउन जैक्सन को पीछे छोड़ते हुए यह अवॉर्ड अपने नाम किया।

Dalai Lama Grammy Award 2026: ग्रैमी अवार्ड्स क्या हैं?

संगीत की दुनिया में ग्रैमी अवॉर्ड (जिसे लोग GRAMMYs भी कहते हैं) संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा और मशहूर इनाम है। इसे अमेरिका की रिकॉर्डिंग अकादमी उन कलाकारों को देती है जो, संगीत में कुछ कमाल का काम करते हैं। इंटरनेशनल लेवल पर इसे संगीत का सबसे बड़ा और खास पुरस्कार माना जाता है। इस पुरस्कार को जीतना किसी भी कलाकार के लिए सबसे बड़े सपने के सच होने जैसा होता है। शुरुआत में इसे ग्रामोफोन अवॉर्ड कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि जीतने वाले को जो ट्रॉफी मिलती है, उस पर सोने की पॉलिश वाला एक छोटा सा ग्रामोफोन बना होता है।

Dalai Lama Education and Degree: इस उम्र में हासिल की 'पीएचडी'

दलाई लामा की पढ़ाई-लिखाई किसी आधुनिक स्कूल या यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है। उनकी पढ़ाई का केंद्र तिब्बत के ल्हासा में मौजुद पोटाला पैलेस और द्रेपुंग मोनेस्ट्री रहा है। 6 साल की उम्र से उनकी पारंपरिक बौद्ध शिक्षा शुरू हुई थी। इसके साथ ही दलाई लामा ने महज 25 साल की उम्र में बौद्ध धर्म की सर्वोच्च उपाधि 'गेशे ल्हारम्पा' हासिल कर ली थी। इस उपाधि को तिब्बती बौद्ध धर्म में पीएचडी के बराबर माना जाता है। उनके पाठ्यक्रम में पांच मुख्य विषय शामिल थे:

  • प्रमाण (Epistemology and Logic)
  • मध्यमक (Middle Way Philosophy)
  • अभिधर्म (Metaphysics)
  • विनय (Monastic Discipline)
  • प्रज्ञापारमिता (Perfection of Wisdom)

14th Dalai Lama Biography: क्या होता है 'दलाई लामा' का अर्थ?

'दलाई लामा' एक मंगोलियाई शब्द है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान का महासागर। तिब्बती मान्यताओं के मुताबिक, वे करुणा के बोधिसत्व के अवतार माने जाते हैं। मान्यता है कि, दलाई लामा मानवता की सेवा के लिए अपने मोक्ष को टाल देते हैं। वर्तमान दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई, 1935 को तिब्बत के ताक्सर गांव में हुआ था और महज दो साल की उम्र में उन्हें 13वें दलाई लामा का अवतार पहचान लिया गया था। आपको बता दें कि, उनकी विद्वत्ता और शांति के संदेश के कारण उन्हें साल 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

Dalai Lama Tibet to India Journey: भारत में रहने के पीछे ये है वजह

साल 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब दलाई लामा की उम्र मात्र 15 साल थी। चीन के दमन चक्र और अत्याचार से बचने के लिए 17 मार्च,1959 को वे अपनी जान बचाकर छुपकर तिब्बत से निकले। हिमालय के दुर्गम और बर्फीले रास्तों को पार करते हुए 31 मार्च,1959 को वे भारत की सीमा में पहुंचे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें शरण दी। तब से वे भारत में ही रह रहे हैं, हालांकि वे ऑफिशियली भारत के नागरिक नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित शरणार्थी हैं। दलाई लामा अभी भी तिब्बती लोगों के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं और भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं।

ये भी पढ़ें

Gautam Adani Security: कौन हैं गौतम अदाणी के बॉडीगार्ड? मिली है ‘Z’ कैटेगरी की सुरक्षा…इतना खर्चा करती है सरकार?
शिक्षा
Adani Security Guard

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Feb 2026 12:45 pm

Hindi News / Education News / Dalai Lama: धर्मगुरु होने बावजूद दलाई लामा को क्यों मिला ‘ग्रैमी अवार्ड’? महज 25 की उम्र में हासिल कर ली थी ये डिग्री
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

शिक्षा

ट्रेंडिंग

Jobs 2026: 10वीं पास के लिए बिना लिखित परीक्षा सरकारी नौकरी पाने का मौका, सैलरी भी मिलेगी बढ़िया

Jobs 2026
शिक्षा

IGNOU Admission 2026: इग्नू में री-रजिस्ट्रेशन की तारीख आगे बढ़ी, अप्लाई के लिए इन डाक्यूमेंट्स की पड़ेगी जरुरत

IGNOU Admission 2026
शिक्षा

School Assembly News Headlines, Feb 02 2026: स्कूल असेंबली के लिए देश विदेश की बड़ी खबरें

School Assembly News Headlines, Feb 02 2026
शिक्षा

Union Budget 2026: शिक्षा से रोजगार तक, हर जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल, स्किल पर जोर, सहित हुए कई ऐलान

Nirmala Sitharaman
शिक्षा

Union Budget 2026: यूट्यूबर के लिए खुशखबरी, 15 हजार स्कूलों में खुलेंगी कंटेंट लैब, सरकार देगी वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन की ट्रेनिंग

Union Budget 2026
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.