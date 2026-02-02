Dalai Lama: धर्मगुरु होने बावजूद दलाई लामा को क्यों मिला ‘ग्रैमी अवार्ड’? महज 25 की उम्र में हासिल कर ली थी ये डिग्री

साल 1950 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तब दलाई लामा की उम्र मात्र 15 साल थी। चीन के दमन चक्र और अत्याचार से बचने के लिए 17 मार्च,1959 को वे अपनी जान बचाकर छुपकर तिब्बत से निकले। हिमालय के दुर्गम और बर्फीले रास्तों को पार करते हुए 31 मार्च,1959 को वे भारत की सीमा में पहुंचे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें शरण दी। तब से वे भारत में ही रह रहे हैं, हालांकि वे ऑफिशियली भारत के नागरिक नहीं बल्कि एक प्रतिष्ठित शरणार्थी हैं। दलाई लामा अभी भी तिब्बती लोगों के सर्वोच्च आध्यात्मिक नेता हैं और भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं।