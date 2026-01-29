Gautam Adani Security: कौन हैं गौतम अदाणी के बॉडीगार्ड? मिली है ‘Z’ कैटेगरी की सुरक्षा…इतना खर्चा करती है सरकार?

Gautam Adani Chief Security Officer: दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार और अदाणी समूह के चेयरमैन गौतम अदाणी की सुरक्षा बहुत कड़ी रहती है। उन्हें केंद्र सरकार की ओर से 'जेड' (Z) कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। लेकिन उनकी निजी सुरक्षा और अदाणी ग्रुप की संपत्तियों की सुरक्षा का जिम्मा एक ऐसे जांबाज के पास है, जिसने भारतीय सेना की सबसे कठिन मानी जाने वाली यूनिट में अपनी सेवाएं दी हैं। हम बात कर रहे हैं, रिटायर्ड मेजर सिद्धार्थ राठौड़ की, जो वर्तमान में अदाणी ग्रुप के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।