कौन हैं UGC के चेयरमैन विनीत जोशी? आईआईटी-आईआईएम की डिग्रियां और लाखों में है सैलरी

यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में 'इक्विटी सेल' बनाना कम्पलसरी किया है। यह सेल एक तरह की आंतरिक अदालत होगी जहां स्टूडेंट्स भेदभाव की शिकायत कर सकेंगे। विवाद तब शुरू हुआ जब डिस्क्रिमिनेशन की कैटेगरी में एससी-एसटी के साथ 'ओबीसी' (OBC) वर्ग को भी जोड़ दिया गया। विरोध करने वालों का तर्क है कि, यह नियम सामान्य वर्ग के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकता है। इक्विटी सेल की कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का शामिल किया गया है, लेकिन जनरल कैटेगरी के सदस्य की अनिवार्यता नहीं है। इससे निष्पक्ष जांच पर सवाल उठ रहे हैं। छात्रों को डर है कि बिना ठोस सबूत के उन पर फर्जी आरोप लगाए जा सकते हैं जिसका सीधा असर उनके भविष्य पर पड़ेगा।