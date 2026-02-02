School Admission: प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त पढ़ाई का मौका, यूपी में स्कूल एडमिशन 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, जान लें तय आयु सीमा

UP School Admission: यूपी में आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित परिवारों के बच्चों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। अब प्राइवेट स्कूलों में बिना फीस पढ़ाई का मौका मिलने जा रहा है। दरअसल, शिक्षा का अधिकार कानून (RTE) के तहत शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए दाखिले की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। इसके तहत निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों की 25 फीसदी सीटों पर बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। RTE के तहत दाखिले की पूरी प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी। पहले चरण में आवेदन 2 फरवरी से 16 फरवरी तक किए जा सकेंगे। इसके बाद दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा। वहीं, तीसरा और अंतिम चरण 12 मार्च से 25 मार्च के बीच होगा। इस योजना में नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी और कक्षा 1 में बच्चों को दिया जाएगा।