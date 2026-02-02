Rajasthan Sarpanch Ki Yogyata: राजस्थान में कौन बन सकता है सरपंच, क्या होनी चाहिए योग्यता?

Rajasthan Sarpanch Ki Yogyata: राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था एक बार फिर चर्चा में है। राज्य में पंचायती और जिला परिषदों के चुनाव होने हैं। चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाने हैं। चुनाव से पहले आवश्यक परिसीमन प्रक्रिया को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा किया जाना प्रस्तावित था। जानकारी के मुताबिक पंच और सरपंच पदों के चुनाव 20 मार्च 2026 तक संपन्न कराए जा सकते हैं। इसके बाद पंचायत समिति और जिला परिषद के चुनाव अप्रैल 2026 में होने की संभावना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में सरपंच बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? आइये जानते हैं।