Salary Of Sarpanch In Rajasthan: राजस्थान में सरपंचों को मिलता है इतना वेतन

Rajasthan Sarpanch Ki Salary: राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 15 अप्रैल 2026 तक पंचायती और जिला परिषदों के चुनाव राजस्थान में होने वाले हैं। इसके लिए जरूरी परिसीमन की प्रक्रिया भी 31 दिसंबर 2025 तक किया जाना है। माना जा रहा है कि पंच और सरपंच के चुनाव 20 मार्च 2026 तक करा लिए जाएंगे। इसके बाद पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव अप्रैल महीने में हो सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इस चुनाव में सबसे हॉट पद सरपंच को कितनी सैलरी मिलती है? आइये जानते हैं।