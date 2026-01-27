Salary Of Gram Pradhan In UP: यूपी में ग्राम प्रधानों को मिलता है इतना वेतन

UP Mein Gram Pradhan Ki Salary: इस साल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होना है। जिसमें ग्राम प्रधान, जिला अध्यक्ष, बीडीसी सहित कई पद शामिल है। उत्तर प्रदेश के गांवों में अगर किसी एक पद का सबसे ज्यादा असर दिखता है, तो वह है ग्राम प्रधान का पद। सड़क से लेकर नाली, पानी से लेकर आवास और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन तक ग्राम प्रधान उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूपी के ग्राम प्रधानों को सैलरी कितनी मिलती है?