Nitin Nabin Education: पिता की विरासत से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक… जानें कितने पढ़े-लिखे हैं नितिन नबीन और कितनी है उनकी कुल संपत्ति?

Nitin Nabin Education: बिहार की राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ रखने वाले नितिन नबीन (Nitin Nabin) को भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपना राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष (National Working President) नियुक्त किया है। यह न केवल बिहार बीजेपी के लिए बल्कि खुद नितिन नबीन के लिए अब तक की सबसे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि है। महज 45 साल की उम्र में इस शीर्ष पद पर पहुंचकर उन्होंने पार्टी के भीतर अपनी अहमियत साबित कर दी है।