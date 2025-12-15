School Assembly News Headlines, Dec 15 2025: नितिन नबीन बने भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीएम मोदी से मिलेंगे लियोनेल मेस्सी, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

नोएडा और गाजियाबाद में ऑनलाइन होगी पांचवी तक की क्लासेज, 11वीं तक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई

प्रदूषण के कारण ग्रैप-4 की पाबंदिया लागू हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर 500 के करीब पहुंच गया है। नोएडा और गाजियाबाद में पांचवी तक की क्लासेज ऑनलाइन माध्यम से होगी। वहीं 11वीं तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई।