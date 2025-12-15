15 दिसंबर 2025,

सोमवार

School Assembly News Headlines, Dec 15 2025: नितिन नबीन बने भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीएम मोदी से मिलेंगे लियोनेल मेस्सी, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

Today School Assembly News Headlines, December 15, 2025: आज के न्यूज में लियोनेल मेस्सी का पीएम मोदी से मुलाकात, नितिन नबीन का भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना सहित कई अन्य खबरें शामिल हैं।

भारत

image

Anurag Animesh

Dec 15, 2025

Today School Assembly News Headlines 15 december 2025

Today School Assembly News Headlines 15 December 2025(Image-Freepik)

Today School Assembly News Headlines (15 December 2025): इस आर्टिकल में कल दिनभर की जरुरी घटनाओं पर आधारित खबरें दिए गए हैं। इन खबरों से स्कूली बच्चे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और स्कूल असेंबली में भी जरुरी हेडलाइन बता सकते हैं। इसमें देश-दुनिया और खेल की कई अहम खबरें शामिल हैं।

Today School Assembly News Headlines, 15 December 2025: देश की जरुरी खबर

दिल्ली में Lionel Messi का भव्य कार्यक्रम, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात
दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मशहूर फुटबॉलर Lionel Messi का भव्य कार्यक्रम सोमवार को होना है। साथ ही उनकी मुलकात देश के पीएम नरेंद्र मोदी से भी होनी है।

नितिन नबीन बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष
भाजपा नेता और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाये गए हैं। कई महीनों से भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए कई नामों की चर्चा हो रही थी।

नोएडा और गाजियाबाद में ऑनलाइन होगी पांचवी तक की क्लासेज, 11वीं तक हाइब्रिड मोड में पढ़ाई
प्रदूषण के कारण ग्रैप-4 की पाबंदिया लागू हैं। दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई का स्तर 500 के करीब पहुंच गया है। नोएडा और गाजियाबाद में पांचवी तक की क्लासेज ऑनलाइन माध्यम से होगी। वहीं 11वीं तक हाइब्रिड मोड में होगी पढ़ाई।

मेस्सी के इंडिया टूर प्रमोटर को कोर्ट ने 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेजा
फुटबॉल लियोनेल मेस्सी के GOAT इंडिया टूर 2025 के प्रमोटर और ऑर्गनाइजर सताद्रु दत्ता को रविवार कोर्ट ने14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। कोलकाता में स्टेडियम में इवेंट के बाद जमकर हंगामा हुआ था।

जल्द ही भारत लाए जा सकते हैं लूथरा ब्रदर्स, गोवा अग्निकांड के बाद भाग गए थे थाइलैंड
गोवा में बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को अगले 24 से 48 घंटे में भारत लाया जा सकता है। गोवा में नाइटक्लब में अग्निकांड के बाद ही दोनों भाई थाइलैंड भाग गए थे।

World News Headlines for School Assembly: विदेश की जरुरी खबर

ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर आतंकी हमले में 12 की मौत
ऑस्ट्रेलिया के सिडनी बॉन्डी बीच पर रविवार को हनुक्का त्योहार मना रहे यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए।

जेलेंस्की ने NATO जाने की जिद छोड़ी लेकिन अमेरिका के सामने रख दी शर्त
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने जिद छोड़ते हुए NATO जाने की अपनी बात से थोड़े पीछे हटे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि पश्चिमी देश उसे वैसी ही सुरक्षा गारंटी देंगे, जैसी नाटो देशों को प्राप्त होती है।

कनाडा में भारतीय मूल के कारोबारी के घर हुई फायरिंग, लारेंस बिश्नोई गैंग का नाम आया सामने

भारतीय मूल के कारोबारी रणवीर मंड के कनाडा के कैलेडन स्थित घर पर 16 गोलियां बरसाई गई हैं। इसमें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया है।

Sports Headlines for School Assembly: खेल की जरुरी खबर

तीसरे T20 मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 विकेट से हराया
भारत ने पांच मैचों की टी-20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से हराया। भारत ने अब सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है।

भारत हांगकांग को हराकर पहली बार जीता स्क्वॉश वर्ल्ड कप
चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय स्क्वॉश ने शीर्ष वरीय हांगकांग को 3-0 से करारी शिकस्त देकर पहली बार ट्रॉफी जीती।

Published on:

15 Dec 2025 06:25 am

Hindi News / Education News / School Assembly News Headlines, Dec 15 2025: नितिन नबीन बने भाजपा के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीएम मोदी से मिलेंगे लियोनेल मेस्सी, जान लें देश-विदेश की जरुरी खबरें

