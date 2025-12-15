केपीएस-मैग्नेट योजना सार्वजनिक शिक्षा पर प्रहार

एआइडीएसओ, बेंगलूरु जिला सचिवालय सदस्य नवाज ने कहा कि राज्य सरकार ने केपीएस-मैग्नेट स्कूलों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लिया है, जिसमें स्कूल संचालन से जुड़ी सेवाओं को आउटसोर्स करने की शर्त रखी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि चन्नपट्टण के होंगनूरु में बना पहला केपीएस-मैग्नेट स्कूल KPS-MAGNET SCHOOL कण्वा फाउंडेशन की फंडिंग से तैयार हुआ है। सरकार ज्ञान आधारित शिक्षा के बजाय छठी कक्षा से ही कौशल आधारित शिक्षा थोप रही है और बस सुविधा की जिम्मेदारी भी स्कूल विकास व निगरानी समिति पर डाल दी गई है। यह पूरी प्रक्रिया सरकारी शिक्षा को निजी हाथों में सौंपने की साजिश है।