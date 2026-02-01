एसएसएलसी और पीयूसी मूल्यांकन शिक्षकों के लिए जियोटैग्ड फेस अटेंडेंस अनिवार्य

स्कूल शिक्षा विभाग की अपर प्रधान सचिव रश्मि वी. महेश ने कहा कि इस प्रणाली का पायलट प्रोजेक्ट पहले गदग जिले में लागू किया गया था। सभी मूल्यांकन शिविरों में अब दैनिक उपस्थिति इसी प्रणाली से दर्ज की जाएगी। उपस्थिति को आधार-लिंक्ड डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर से जोडऩे से शिक्षकों को भुगतान में देरी कम होगी और प्रशासनिक प्रक्रिया सरल होगी। भविष्य में छात्रों के लिए भी फेशियल रिकग्निशन आधारित उपस्थिति प्रणाली लागू करने पर विचार किया जा रहा है।