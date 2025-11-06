द्वितीय पीयू परीक्षा 28 से, एसएसएलसी की परीक्षा 18 मार्च

बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, द्वितीय पीयूसी की दोनों परीक्षाएं प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और एसएसएलसी वार्षिक परीक्षा-1 प्रात: 10 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम विद्यार्थियों की सुविधा और वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। राज्यभर के सभी परीक्षा केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।