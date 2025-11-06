द्वितीय पीयू परीक्षा 28 से, एसएसएलसी की परीक्षा 18 मार्च

कर्नाटक स्कूल परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड (केएसइएबी) ने शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए द्वितीय पीयूसी (12वीं) वार्षिक परीक्षा-1 और 2 तथा एसएसएलसी (10वीं) वार्षिक परीक्षा-1 की अंतिम समय-सारणी बुधवार को जारी की।
जारी कार्यक्रम के अनुसार, द्वितीय पीयूसी वार्षिक परीक्षा-1 का आयोजन 28 फरवरी से 17 मार्च तक किया जाएगा, जबकि वार्षिक परीक्षा-2 25 अप्रेल से 9 मई तक राज्यभर में आयोजित होगी।वहीं, एसएसएलसी वार्षिक परीक्षा-1 का आयोजन 18 मार्च से 2 अप्रेल तक होगा।
बोर्ड अधिकारियों के अनुसार, द्वितीय पीयूसी की दोनों परीक्षाएं प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और एसएसएलसी वार्षिक परीक्षा-1 प्रात: 10 बजे से दोपहर 1.15 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा कार्यक्रम विद्यार्थियों की सुविधा और वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। राज्यभर के सभी परीक्षा केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
