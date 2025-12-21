21 दिसंबर 2025,

रविवार

राष्ट्रीय

CM पद को लेकर विवाद कर रहे दोनों कद्दावर नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया, एक ने कहा- मैं कभी भी…

डिप्टी सीएम शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस हाईकमान ने हम दोनों को मैसेज दिया है। अगर सीएम बदलना हुआ, तो साथ में दिल्ली जाएंगे और मीडिया को बताएंगे।

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Mukul Kumar

Dec 21, 2025

सोनिया गांधी-राहुल गांधी। (Photo-IANS)

कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सीएम सिद्दारमैया और डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के बीच चल रही खींचतान अब लगभग आखिरी दौर में है।

शिवकुमार ने शनिवार को दावा किया कि कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उन्हें पावर शेयरिंग को लेकर कुछ मैसेज दिया है।

इसके साथ डिप्टी सीएम ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री बदलने के मुद्दे को सुलझाने के लिए बातचीत के लिए बुलाए जाने पर दोनों एक साथ नई दिल्ली जाएंगे। उन्होंने कहा- हम आपको (मीडिया को) बताएंगे और आपकी जानकारी के बिना ऐसा नहीं करेंगे।

मैं छिपकर दिल्ली नहीं जाऊंगा- शिवकुमार

शिवकुमार ने यह भी कहा- मैं कभी भी छिपकर नहीं जाऊंगा। हाईकमान ने हम दोनों को फोन पर बुलाया है और कुछ बताया है। वे हमें बताएंगे कि उनसे कब मिलना है। हम निश्चित रूप से जाएंगे।

नागा साधुओं द्वारा उन्हें आशीर्वाद देने पर शिवकुमार ने कहा- वे घर आए और मुझे आशीर्वाद दिया। जो लोग घर आते हैं, हम उन्हें मना नहीं कर सकते। राजनीति में, साधु-संतों, महात्माओं और वरिष्ठों का हमें आशीर्वाद देना स्वाभाविक है।

नेशनल हेराल्ड मामले पर क्या बोले शिवकुमार?

शिवकुमार ने कहा कि वह नेशनल हेराल्ड मामले में उन्हें दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए मंगलवार को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से मिलने दिल्ली जाएंगे।

उन्होंने कहा- नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट को एक अदालत ने रद्द कर दिया है। केवल एक एफआईआर लंबित है। हम दुनिया को यह बताना चाहते हैं कि हमें कैसे परेशान किया जा रहा है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने शिवकुमार के हवाले से बताया कि वह दिल्ली जाने के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा बुलाई गई नदी-जोड़ने वाली परियोजना पर एक बैठक में भी शामिल होंगे।

दिल्ली में किन-किन लोगों से मिलेंगे शिवकुमार?

शिवकुमार ने कहा- मैं अपने राज्य की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं, जैसे महादयी, अपर कृष्णा, मेकेदातु और अपर भद्रा पर भी चर्चा करूंगा। मैंने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और केंद्रीय शहरी विकास मंत्री से भी मिलने का समय मांगा है।

उन्होंने कहा- मैं राज्य के हितों की रक्षा के लिए उन सभी से मिल रहा हूं। अगर समय मिला तो मैं राज्य के सांसदों से मिलने और फिर उनके साथ पीएम से मिलने की योजना बना रहा हूं।

सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच क्या है विवाद?

2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कड़ी टक्कर थी। अटकलें थीं कि दोनों नेताओं के बीच एक अनौपचारिक समझौता हुआ है, जिसके तहत सिद्धारमैया पहले ढाई साल मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर डीके शिवकुमार बाकी ढाई साल के लिए यह पद संभालेंगे। अब सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है।

संबंधित विषय:

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

Congress leaders

Published on:

21 Dec 2025 08:35 am

CM पद को लेकर विवाद कर रहे दोनों कद्दावर नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया, एक ने कहा- मैं कभी भी…

राष्ट्रीय

