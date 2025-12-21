CM पद को लेकर विवाद कर रहे दोनों कद्दावर नेताओं को कांग्रेस हाईकमान ने दिल्ली बुलाया, एक ने कहा- मैं कभी भी…

2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच कड़ी टक्कर थी। अटकलें थीं कि दोनों नेताओं के बीच एक अनौपचारिक समझौता हुआ है, जिसके तहत सिद्धारमैया पहले ढाई साल मुख्यमंत्री रहेंगे और फिर डीके शिवकुमार बाकी ढाई साल के लिए यह पद संभालेंगे। अब सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से साफ इनकार कर दिया है।