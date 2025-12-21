कर्नाटक में सीएम बदलने पर बोले मल्लिकार्जुन खरगे, कहा- राज्य स्तर पर भ्रम

Karnataka CM controversy: कर्नाटक में सीएम बदलने की अटकलों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व के मुद्दे का भ्रम केवल स्थानीय स्तर पर ही है। हाई कमान के भीतर इसको लेकर कोई भ्रम नहीं है। खरगे ने कहा कि पार्टी आलाकमान ने कोई भ्रम की स्थिति पैदा नहीं की है। यह स्थानीय स्तर पर मौजूद है। उच्च कमान पर दोष मढ़ना कैसे सही हो सकता है?