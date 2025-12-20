हम दोनों जाएंगे…सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच डीके शिवकुमार ने ऐसा क्यों कहा

Karnataka Congress CM face controversy: कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान सामने आया है। शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि हाई कमान ने दोनों नेताओं को बता दिया है कि इस मामले पर चर्चा के लिए उन्हें दिल्ली कब बुलाया जाएगा। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।