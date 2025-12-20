हम दोनों जाएंगे…सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान के बीच डीके शिवकुमार ने ऐसा क्यों कहा

कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान (Photo-IANS)
Karnataka Congress CM face controversy: कर्नाटक कांग्रेस में सीएम पद को लेकर चल रही खींचतान खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार का बड़ा बयान सामने आया है। शिवकुमार ने शनिवार को कहा कि हाई कमान ने दोनों नेताओं को बता दिया है कि इस मामले पर चर्चा के लिए उन्हें दिल्ली कब बुलाया जाएगा। डिप्टी सीएम के इस बयान के बाद एक बार फिर प्रदेश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है।
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कांग्रेस आलाकमान द्वारा दिल्ली बुलाने पर सिद्धारमैया और मैं जाएंगे और हाईकमान से मुलाकात करेंगे। डिप्टी सीएम ने आगे कहा कि मैं आपको सूचित करूंगा, बिना बताए कुछ नहीं करूंगा। मैं आपसे छिपूंगा नहीं।
पत्रकारों से बात करते हुए डीके ने कहा कि पार्टी हाई कमान ने फोन पर हम दोनों को बताया है कि वे हमें कब बुलाएंगे। हम जाएंगे; हम दोनों जाएंगे। उचित समय पर आलाकमान दोनों नेताओं को दिल्ली बुलाएगा। हम कॉल का इंतजार करेंगे।
बता दें कि डिप्टी सीएम शिवकुमार का यह बयान CM सिद्धारमैया की उस प्रतिक्रिया के बाद आया है जब उन्होंने विधानसभा में कहा था कि वह अपने पद पर बने रहेंगे। सदन में CM ने कहा था कि उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया था कि मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल आधे कार्यकाल तक सीमित रहेगा।
सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि मुझे लगता है कि उच्च कमान मेरे साथ है, लेकिन मैं पार्टी आलाकमान के फैसले का पालन करूंगा। ,साथ ही उन्होंने कहा कि उनके डिप्टी सीएम के साथ सत्ता-साझाकरण पर अफवाहों में चल रहे 2023 के समझौते के अनुसार, केवल ढाई साल के लिए ही उनके पद पर बने रहने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के ढाई साल पूरे होने के बाद सीएम परिवर्तन की अटकलों के बीच सत्तारूढ़ पार्टी के भीतर सत्ता संघर्ष तेज हो गया। दरअसल, 2023 में सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच हुए "सत्ता-साझाकरण" समझौते ने इस अटकलबाजी को और हवा दी।
