बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर मदनी ने दिया बयान, कहा- जब मुसलमान ऐसी चीजें…

Bangladesh Hindu youth murder: बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास को सरेआम जिंदा जलाकर हत्या करने पर भारत में आक्रोश है। देश में पड़ोसी देश के खिलाफ जगह-जगह प्रदर्शन हो रहा है। इसी बीच जमीयत उलेमा-ए-हिंद के प्रेसिडेंट मौलाना महमूद मदनी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने इस घटना की निंदा की है। मौलाना ने कहा कि यह बहुत शर्मनाक है। जब मुसलमान ऐसी चीजें करते हैं, तो हमारा सिर शर्म से झुक जाता है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है।