बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को मिली धमकी, भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को किया तलब

वहीं विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के संबंध में चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही झूठी कहानी को खारिज करता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो गहन जांच की है और न ही इन घटनाओं के संबंध में भारत के साथ कोई सार्थक सबूत साझा किए हैं।