विदेश

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को मिली धमकी, भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को किया तलब

भारत सरकार ने कहा- हम अंतरिम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह अपने राजनयिक दायित्वों के अनुरूप बांग्लादेश में मिशनों और दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

भारत

image

Ashib Khan

Dec 17, 2025

भारत ने बांग्लादेशी अधिकारी को किया तलब (Photo-X @@hamidullah_riaz)

बांग्लादेश स्थित भारतीय उच्चायोग को हाल ही में सुरक्षा संबंधी मिलने की खबर सामने आई थी। इस पर भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। भारत सरकार ने बांग्लादेश के उच्चायुक्त एम रियाज हमीदुल्लाह को तलब किया। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। 

विदेश मंत्रालय ने कहा कि हामिदुल्लाह को बांग्लादेश में बिगड़ते सुरक्षा माहौल को लेकर भारत की गंभीर चिंताओं से अवगत कराया गया। मंत्रालय ने आगे कहा कि हम अंतरिम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह अपने राजनयिक दायित्वों के अनुरूप बांग्लादेश में मिशनों और दूतावासों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

‘अंतरिम सरकार ने नहीं की गहन जांच’

वहीं विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत बांग्लादेश में हाल ही में हुई कुछ घटनाओं के संबंध में चरमपंथी तत्वों द्वारा फैलाई जा रही झूठी कहानी को खारिज करता है। मंत्रालय ने आगे कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंतरिम सरकार ने न तो गहन जांच की है और न ही इन घटनाओं के संबंध में भारत के साथ कोई सार्थक सबूत साझा किए हैं।

‘भारत और बांग्लादेश के संबंध घनिष्ठ’

मंत्रालय ने कहा कि भारत के बांग्लादेश के लोगों के साथ घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हम बांग्लादेश में शांति और स्थिरता के पक्षधर हैं और हमने लगातार शांतिपूर्ण वातावरण में स्वतंत्र, निष्पक्ष, समावेशी और विश्वसनीय चुनाव कराने का आह्वान किया है। 

'बांग्लादेशी नेता ने दिया था भड़काऊ बयान'

बता दें कि बांग्लादेश की राष्ट्रीय नागरिक पार्टी (NCP) के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भड़काऊ बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर भारत उनके देश को अस्थिर करने का प्रयास करता है, तो बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को अलग-थलग कर देना चाहिए और इसके अलावा अलगाववादी तत्वों को समर्थन देना चाहिए। 

बता दें कि अब्दुल्ला का ये भड़काऊ बयान ऐसे समय में आया है जब बांग्लादेश ने इस सप्ताह की शुरुआत में अपना 55वां विजय दिवस मनाया।

बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग को मिली धमकी, भारत ने बांग्लादेशी उच्चायुक्त को किया तलब

