‘हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे’…इमरान खान को दी जा रही यातनाओं पर बेटों का छलका दर्द

इमरान के बेटे ने आगे कहा कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे है। हमें डर है कि अब हम शायद उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इमरान के बड़े बेटे सुलेमान ने जिस जेल में उनके पिता को रखा है, उसे डेथ सेल बताया है। सुलेमान ने आगे कहा, शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने घोषणा की है कि पूर्व पीएम खान को अब से आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से आइसोलेशन में डाल दिया गया है। सुलेमान ने इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों और कैदियों के लिए बनाए गए वैश्विक नियमों का उल्लंघन बताया है।