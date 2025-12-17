17 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

IPL Auction 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

‘हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे’…इमरान खान को दी जा रही यातनाओं पर बेटों का छलका दर्द

इमरान खान (Imran Khan) के बेटों ने एक इंटरव्यू के दौरान पिता को जेल में दी जा रही मानसिक प्रताड़ना पर चिंता जाहिर की है। बेटों का कहना है कि वह उम्मीद रख रहे हैं लेकिन अब उन्हें डर लगने लगा है कि वह कभी दोबारा अपने पिता से नहीं मिल पाएंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Dec 17, 2025

Imran Khan with his sons

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान और उनके बेटे (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) को जेल में दी जा रही प्रताड़नाएं अब एक वैश्विक मुद्दा बन गया है। इमरान का परिवार लंबे समय से उनकी स्थिति में सुधार के लिए संघर्ष कर रहा है लेकिन इसका कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा है। महीनों के संघर्ष के बाद अब परिवार भी टूटने लगा है और उनकी उम्मीदें बिखरने लगी हैं। इमरान के बेटों ने पिता की सुरक्षा और मानसिक स्थिति पर गहरी चिंता जताते हुए कहा है कि उन्हें डर है कि अब शायद दोबारा वह अपने पिता को कभी नहीं देख पाएंगे।

इमरान के बेटों ने इंटरव्यू के दौरान कही यह बात

इमरान के बेटे कासिम और सुलेमान ईसा खान का कहना है कि उनके पिता को डेथ सेल के अंदर मानसिक प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। कासिम और सुलेमान इमरान और उनकी पहली पत्नी जेमिमा गोल्डस्मिथ (Jemima Goldsmith) के बेटे हैं। दोनों ने एक इंटरव्यू के दौरान पिता की स्थिति पर चिंता जताते हुए यह बातें कही हैं। बेटों ने बताया कि उन्होंने कई महीनों से न तो इमरान को देखा है और न ही उनसे उनकी कोई बात हुई है। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे PTI (पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ) पार्टी के फाउंडर इमरान खान अगस्त 2023 से रावलपिंडी की अदियाला जेल में बंद हैं।

हेपेटाइटिस के मरीजों के साथ इमरान को रखा जा रहा

इमरान के छोटे बेटे कासिम के अनुसार उनके पिता को दो साल से भी अधिक समय से एकांत कैद में रखा जा रहा है। यहां उन्हें पीने के लिए गंदा पानी दिया जाता है और उनके आसपास ऐसे कैदी मौजूद हैं जो कि हेपेटाइटिस (एक गंभीर संक्रामक बीमारी) के चलते मर रहे हैं। इमरान जिस सेल में रहते हैं उसकी हालत बहुत खराब है और उन्हें किसी से भी मिलने या बात करने की इजाजत नहीं है। कासिम ने आगे कहा कि मेरे पिता को मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है और उन्हें जेल के पहरेदारों तक से बात करने की इजाजत नहीं है।

बिगड़ते हालात के साथ उम्मीद खो रहा परिवार

इमरान के बेटे ने आगे कहा कि उन्हें बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। हम भरोसा बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हालत दिन-प्रतिदिन बिगड़ते जा रहे है। हमें डर है कि अब हम शायद उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे। इमरान के बड़े बेटे सुलेमान ने जिस जेल में उनके पिता को रखा है, उसे डेथ सेल बताया है। सुलेमान ने आगे कहा, शुक्रवार को पाकिस्तानी सेना के एक प्रवक्ता ने घोषणा की है कि पूर्व पीएम खान को अब से आधिकारिक तौर पर पूरी तरह से आइसोलेशन में डाल दिया गया है। सुलेमान ने इसे अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों और कैदियों के लिए बनाए गए वैश्विक नियमों का उल्लंघन बताया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इमरान ख़ान

Published on:

17 Dec 2025 12:10 pm

Hindi News / World / ‘हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे’…इमरान खान को दी जा रही यातनाओं पर बेटों का छलका दर्द

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बाबा वेंगा की खतरनाक भविष्यवाणी, स्मार्टफोन यूज़र्स की बढ़ी टेंशन

Baba Vanga prediction about smartphone users
विदेश

पुतिन का ऐसा खौफ, ये देश अपने नागरिकों से पूछ रहा - क्या आप जंग लड़ेंगे?

Vladimir Putin
विदेश

इस्लामवाद है दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा, ट्रंप की करीबी का बड़ा बयान

Tulsi Gabbard with Donald Trump
विदेश

52 लाख की शरारत: बच्चे ने तोड़ा म्यूजियम में रखा गोल्ड क्राउन, अब पैरेंट्स करेंगे भरपाई!

Child damages museum exhibit China
विदेश

मार्क जुकरबर्ग और जेन्सेन हुआंग पर भारी पड़े Elon Musk, बने दुनिया के सबसे अमीर इंसान

Elon Musk
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.